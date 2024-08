Originals – Self Control – cu Bogdan Sălăvăstru

În 1984, Laura Branigan face un cover după “Self Control”, primul single de pe al treilea ei album de studio cu același nume. Primul ei mare succes, “Gloria” din 1982 a fost tot un cover, după compoziția lui Umberto Tozzi din 1979. “Self Control” este cea mai cunoscută piesa din discografia ei, dar și cel mai mare cucces comercial. Cu acest cântec, Laura Branigan ajunge pe primul loc în Canada, Germania, Suedia, Elveția, Africa de Sud, Austria și Finlanda. În Franța ajunge doar pe locul 13, dar primește discul de aur pentru cele peste 700 000 de exemplare vândute. În Marea Britanie, melodia ajunge pe locul 5, se vinde în peste 250 000 de exemplare și primește discul de argint. “Self Control” urca pana pe locul 4 în US Billboard Hot 100 și pe 2 în Billboard Hot Dance Club Play. Laura Branigan a fost printre primii interpreți care a apelat la un câștigător de premiu Oscar pentru regia unu videoclip. William Friedkin a regizat videoclipul piesei “Self Control” în New Jersey și New York. Melodia, într-o variantă refacută în 2004 ajunge pe locul 10 în top-ul US Billboard Hot Dance Singles Sales, anul în care Laura Branigan moare, la doar 52 de ani.

În 1993, Ricky Martin face o variantă cover a piesei „Self Control”, sub denumirea „Que Dia Es Hoy” pentru al doilea său album de studio “Me Amaras”. Versiunea lui ajunge până pe locul 26 în US Hot Latin Songs. În 2005, grupul german Royal Gigolos face o variată cover care ajunge hit de top 20 în Danemarca și Finlanda. Anul următor, în 2006, danezii de la Infernal ajung pe locul 18 în UK Singles Chart, pe locul 3 în Danemarca și pe 6 în Finlanda.

Versiunea originală a piesei „Self Control” este lansată în 1984 în interpretarea artistului italian Raf. Melodia este compusă de Giancarlo Bigazzi, Raffaele Riefoli și Steve Piccolo. „Self Control” este primul single, și cel mai mare succes internațional pentru Raf. Versiunea lui, lansată cu doar câteva luni de cea făcută de Laura Branigan, a ajuns pe locul 1 în Italia și Elveția, pe locul 2 în Germania și locul 7 în Austria.

Audio Originals – Self Control:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.