Originals – Sailing – cu Bogdan Sălăvăstru

În 1975, Rod Stewart lansa piesa “Sailing” ca prim single de pe albumul “Atlantic Crossing”, al șaselea din cariera solo și primul înregistrat în Statele Unite. Până atunci, el înregistrase doar în Marea Britanie. Melodia avea să devină cel mai mare hit a lui Rod Stewart în Marea Britanie. Piesa generează vânzări de peste un million de exemplare și staționează pe primul loc timp de patru săptămâni. “Sailling” are un mare succes pe plan mondial, ajunge pe primul loc în Belgia, Irlanda și Olanda, poziția a doua în Australia, Africa de Sud și Elveția și doar un loc 58 în US Billboard Hot 100.

Melodia beneficiază de două videoclipuri. Primul a fost filmat în portul din Dublin și a apărut pe 28 august 1975. Un alt videoclip pentru “Sailing” a fost filmat în portul din New York în 1978 și a fost printre primele videoclipuri difuzate de MTV în 1981, în ziua lansării, pe 1 august. În 1976, versiuea lui Rod Stewart a piesei “Sailing” a fost utilizată în seria de documentare despre vasele HMS Ark Royal a celor de la BBC. Datorită acestei utilizări, melodia reintră în top-urile din Marea Britanie și urcă până pe locul 3.

Melodia a fost, și încă este folosită cu diferite prilejuri sportive. Suporterii echipei de fotbal Millwall folosesc linia melodică a piesei “Sailing” pentru „No one likes us, we don’t care„. În 1977, “Sailing” este reinterpretat de Joan Baez pentru albumul “Blowin’ Away”, în 1988, Richard Clayderman face o variantă proprie pentru discul “A Little Night Music – 12 Classic Love Songs”. În anul 1975, Joe Dassin face o variantă în limba franceză, cu numele “Ma musique”.

În 1990, un grup de artiști, reuniți sub denumirea Rock Against Repatriation au făcut o versiune în care își exprimau nemulțumirea față de repatrierea unor refugiați înapoi în Vietnam, din Hong Kong. Printre cei care au lucrat la această versiune a cantecului “Sailing” se numară și Steve Hackett, chitaristul trupei Genesis între 1971 și 1977, Bonnie Tyler, Mark King și Iain Sutherland, care a lansat versiunea originală a acestui cântec în 1972 cu trupa The Sutherland Brothers.

Versiunea originală a piesei “Sailing” a apărut în vara anului 1972 în interpretarea grupului The Sutherland Brothers, un duo format de frații Gavin și Iain Sutherland. Versiunea lor ajunge doar pe locul 54 în Marea Britanie, cu vânzări de aproape 40 000 de exemplare, și apare abia în 1976 pe compilația “Sailing”.

