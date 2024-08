Originals – No More ‘I Love You’s – cu Bogdan Sălăvăstru

„No More ‘I Love You’s” a fost primul single promovat de Annie Lennox de pe al doilea ei album solo, din 1995, “Medusa”. Melodia a devenit cel mai mare succes al ei în Marea Britanie, locul 2 și discul de argint primit pentru vânzări de peste 200 000 de exemplare. Cu acest cântec, Annie Lennox ajunge pe locul 23 în Statele Unite iar în 1996 câștigă premiul Grammy la categoria Best Female Pop Vocal Performance. „No More ‘I Love You’s”, în versiunea făcută de Lennox ajunge pe locul 1 în Canada, Italia și Spania.

În anul 2011, Annie Lennox a primit însemnele Ordinului Imperiului Britanic în grad de ofițer pentru activitățile ei caritabile în lupta contra maladiei SIDA și a sărăciei din Africa. Celebră pentru stilul său androgin, părul blond tuns scurt și vocea sa specială, cântăreața a vândut peste 80 de milioane de discuri în timpul carierei. „No More I Love You’s” este de fapt un cover după duo-ul britanic The Lover Speaks, care au lansat acest cantec în anul 1986.

„No More ‘I Love You’s” este single-lul de debut a duo-ului britanic The Lover Speaks format din David Freeman (voce) și Joseph Hughes (compozitor). Cei doi au compus acest cântec pentru primul și singurul lor album, lansat în 1986, ce se numește “The Lover Speaks”. „No More ‘I Love You’s” rămâne singurul lor cântec cunoscut și ajunge doar pe locul 58 în UK Single Chart. După apariția albumului, ei au cântat în deschiderea turneului “Revenge World Tour”, a celor de la Eurythmics. Aici aude Annie Lennox piesa „No More ‘I Love You’s”, pe care o va reface și lansa în 1995.

Audio Originals – No More ‘I Love You’s:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: mediafax.ro, wikipedia.org și songfacts.com.