Originals – New York, New York – cu Bogdan Sălăvăstru

“New York, New York” este una din cele mai cunoscute melodii din discografia lui Frank Sinatra, însă aceasta este de fapt un cover. Versiunea lui Sinatra a lost lansată în anul 1980 pe albumul “Trilogy: Past Present Future”, dar obișnuia să cânte “New York, New York”, în concerte, încă din 1978. Cu toate că mulți au compus și cântat melodii despre New York City, această versiune a reușit să reprezinte eleganța și mândria acestui oraș. Versul „If I can make it there, I’ll make it anywhere” descrie perfect ce simt locuitorii despre orașul lor, un loc competitiv și stresant, dar cu mari posibilități de reușită financiară. Sinatra era din Hoboken, New Jersey, o suburbie a New York City și acest cântec a devenit mult mai credibil în interpretarea lui. “New York, New York” ajunge doar pe locul 32 în US Billboard Hot 100 iar în Marea Britanie pe locul 59 în 1980, dar în 1986 urcă până pe locul 4 și primește și discul de argint pentru vânzări de peste 250 000 de exemplare. Melodia a fost nominalizată la un Grammy în 1981 la categoria Record Of The Year.

Cu toate că marea majoritate asociază melodia “New York, New York” cu Frank Sinatra, de fapt Liza Minnelli lansează versiunea originală în 1977 pe coloana sonoră a filmului cu același nume, în regia lui Martin Scorsese. Cântecul a fost compus de John Kander pe versuri de Fred Ebb și nu a avut succes comercial în interpretarea ei.

Audio Originals – New York New York:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.