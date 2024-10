Originals – Lean on Me – cu Bogdan Sălăvăstru

Publicat de cristinaspinu, 1 august 2020, 09:34



În 1987, grupul American de R&B Club Nouveau avea să lanseze “Lean on Me”, cel mare succes din cariera lor, primul single de pe albumul de debut “Life, Love & Pain”. Melodia a ajuns pe primul loc în Statele Unite, unde a staționat timp de două săptămâni, și a primit discul de aur pentru vânzări de peste un million de exemplare. Cei de la Club Nouveau au câștigat și un premiu Grammy în 1987 la categoria Best R&B Song. Această versiune a piesei ajunge pe primul loc și în Canada și Noua Zeelandă. În Marea Britanie, “Lean on Me” a junge până pe locul 3 și primește discul de argint, cu vânzări de peste 250 000 de exemplare. Piesa mai urcă si pe locul 2 în Africa de Sud, locul 4 ăn Olanda, 5 în Australia și Irlanda, locul 7 în Elveția și locul 9 în Germania.

La începutul anului 1999, grupul german 2-4 Family lansează o versiune rap după celebrul “Lean on Me”. Această variantă se regăsește pe singurul lor album, “Family Business”. Această versiune ajunge până pe locul 6 în Austria, locul 7 în Elvetia și poziția 9 în top-ul din Germania.

“Lean on Me” are multe alte versiuni cover! În 1976, grupul britanic Mud fac o variantă proprie, Tina și Ike Turnur înregistrează o versiune în 1984, Michael Bolton în 1993 și Bonnie Tyler în 1999.

Versiunea originală a piesei “Lean on Me” îi aparține lui Bill Withers, care a compus, și lansat acest cântec în 1972. Melodia este una dintre cele mai cunoscute din discografia lui Bill Withers, pe lângă “Ain’t No Sunshine”, „Lovely Day” și „Just the Two of Us„. Piesa “Lean on Me” a fost primul single de pe al doilea său album de studio, “Still Bill” lansat tot în 1972. Cântecul a ajuns pe primul loc în US Billboard Hot 100 și a primit discul de aur pentru vânzări de peste 1 milion de exemplare. Melodia a urcant doar până pe locul 18 în Marea Britanie, dar a primit discul de argint pentru vânzări de peste 250 000 de exemplare. În 2015, când Bill Withers a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, Stevie Wonder, care a ținut și un discurs, și John Legend au câtat acest cântec. “Lean on Me” este una din cele doar 9 melodii, ce au ajuns pe primul loc în Statele Unite în interpretări diferite. În top-ul revistei Rolling Stone a celor mai bune 500 de cântece din toate timpurile, “Lean on Me” ocupă locul 208.

Audio Originals – Lean on Me:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.