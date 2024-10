Originals – In the Summertime – cu Bogdan Sălăvăstru

Hit-ul lui Shaggy din 1995, “In the Summertime” este primul single de pe albumul “Boobastic”. Piesa o știți, vă place și probabil nu știați că este un cover după piesa cu același titlu din 1970 a celor de la Mungo Jerry.

Versiunea lui Shaggy ajunge pe locul 3 în US Hot 100 și pe locul 5 în UK Top 40 unde primește și discul de argint pentru vânzări de peste 200 000 de exemplare. În 1996 Shaggy reface piesa pentru filmul “Flipper” sub numele de „In the Summertime” (’96 Version).

Varianta originală a piesei “In the Summertime” este cea mai vândută melodie de vară din toate timpurile, în interpretarea britanicilor de la Mungo Jerry. Piesa este compusă de Ray Dorset, vocalistul trupei, a fost lansată în vara anului 1970 și reprezintă debutul și cel mai mare hit a formației Mungo Jerry, cu vânzări de peste 30 de milioane de exemplare. De altfel, “In the Summertime” este al treilea cel mai vândut cântec din lume, după “White Christams” în interpretarea lui Bing Crosby și “Candle in the Wind” varianta din 1997 a lui Elton John.

Ray Dorset mărturisea că a compus piesa în 1968 în doar 10 minute în timp ce era în concediu de odihnă de la un serviciu banal, la o fabrică ce făcea mașini de spălat.

“In the summertime” ajunge pe locul 1 în Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Elveția, Australia și Canada iar în Statele Unite doar pe locul 3. În Statele Unite, cei de la Mungo Jerry nu au mai apărut cu alt cântec în top-uri, însă în Marea Britanie au mai ajuns cu “Baby Jump” pe locul 1 și “Lady Rose” pe locul 5.

În miez de iarnă, hit-ul “In The Summertime” a răsunat pentru prima oară și pe o scenă din România, chiar în interpretarea celor care l-au lansat acum 50 de ani. Mungo Jerry au concertat în premieră la București, pe 25 ianuarie 2013.

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.