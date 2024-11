Originals – In the Army Now – cu Bogdan Sălăvăstru

Publicat de cristinaspinu, 10 mai 2020, 09:49



„In the Army Now”, hit-ul britanicilor de la Status Quo a fost lansat în 1986 și se regăsește pe albumul cu numărul 17 din cariera lor cu același nume. Versiunea lor a piesei „In the Army Now” ajunge până pe locul 2 în Marea Britanie, unde primește și discul de argint pentru vânzări de peste 250 000 de exemplare. În Franța, melodia urcă până pe locul 2, se vinde în peste 650 000 de copii și primește discul de aur. Melodia ajunge pe primul loc în Germania, Austria și Elveția.

O variantă revizuită a piesei „In the Army Now” este lansată de cei de la Status Quo în anul 2010 împreună cu Corps of Army Choir. Toate câștigurile acestei versiuni au fost donate fundațiilor British Forces Foundation și Help for Heroes. Această versiune ajunge pe locul 31 în Marea Britanie și are versurile puțin modificate.

În 2017, grupul german Captain Jack lansează o versiune cover sub numele „In the Army Now 2017” pentru care au filmat și un videoclip.

Versiunea originală a piesei „In the Army Now” apare ca single în anul 1982 în interpretarea duo-ului olandez Bolland & Bolland. Rob Bolland și Ferdi Bolland au compus melodia încă din 1981 și este inclusă pe albumul “The Domino Theory”. În 1985, frații Bolland au compus împreună cu Falco celebrul “Rock me Amadeus”, dar și “Vienna Calling” sau “Jeannie”. De altfel, ei sunt mai cunoscuți din postura de producători și compozitori decat din cea de intepreți. Varianta lor a melodiei „In the Army Now” a staționat 6 săptămâni consecutive pe primul loc în Norvegia. Piesa se clasează pe primul loc și în Finlanda, pe locul 2 în Suedia și pe locul 9 în Africa de Sud.

Audio Originals – In the Army Now:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.