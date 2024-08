Originals – From a Distance – cu Bogdan Sălăvăstru

“From a Distance”, una din cele mai cunoscute melodii din discografia americancei Bette Midler, a fost lansată în 1990 și se regăsește pe al șaptelea ei album de studio, “Some People’s Lives”. În 1991, celebra “From a Distance” câștigă premiul Grammy la categoria Song of the Year. În Statele Unite piesa primește discul de aur pentru vânzări de peste un million de exemplare și urcă până pe locul 2 în US Billboard Hot 100. Această versiune are succes și în Marea Britanie, unde ajunge pe locul 6 în UK Singles Chart, iar în Irlanda pe locul 3. În Australia, “From a Distance” ajunge pe locul 8, iar în Noua Zeelandă pe 3.

Tot în 1990, Cliff Richard lansează propria variantă a acestui cântec, pentru albumul său live “From a Distance: The Event”. Versiunea lui ajunge pe locul 11 în Marea Britanie și pe 16 în Irlanda.

Varianta originală a baladei “From a Distance” a fost înregistrată de Nanci Griffith, pentru al cincilea ei album de studio, “Lone Star State of Mind” din 1987. Julie Gold a compus “From a Distance” în iarna anului 1985 și o trmite la mai mute case de discuri și interprete. În 1986, melodia junge și la Nanci Griffith, care și-o dorește în repertoriu, de aici pornind și o colaborare mai lungă. Cu toate că această versiune a fost foarte populară în 1987, ea nu a reușit să intre în top-uri. Ajunge doar pe locul 9 în Irlanda în anul 1988.

Audio Originals – From a Distance:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.