Originals – Casablanca – cu Bogdan Sălăvăstru

Publicat de cristinaspinu, 9 august 2020, 09:35



“Casablanca”, anul 1995, iar România era cucerită de Jessica Jay, o artistă care și astăzi este învăluită în mister. Nimeni nu știe sigur cine este vocea care cântă melodia “Casablanca”, ce a răsunat în vara anilor 1995 și 1996 în România, și nu numai. Pe internet nu există niciun videoclip în care să apară Jessica Jay. Pe albumul “Broken Hearted Woman”, lansat în 1995 apare o fotografie cu o tânără blondă, însă aceasta pare să nu aibă nicio treabă cu interpreta, fiind cel mai probabil doar un fotomodel. O jurnalistă de investigație a demarat în 2008 o anchetă mai serioasă pe acest subiect, dar concluziile au rămas în continuare neclare. Nimeni nu știe cum arată, unde e acum și mai ales, de ce se ascunde? Interesant mai este faptul că melodiile semnate Jessica Jay au trecut total neobservate în clasamentele muzicale europene, mai puțin la noi, în Albania, Rusia și China. Probabil așa se explică și lipsa unui videoclip. Pe Youtube, unde au apărut diverse montaje care conțin piesa “Casablanca”, cei mai mulți comentatori sunt fie români, bulgari, ruși ori din țări asiatice, adică cei care au avut de-a face cu melodia. O variantă de luat în considerare ar fi aceea că Jessica Jay a fost un proiect muzical în care s-a folosit vocea unei soliste, care, dintr-un motiv oarecare, nu a ieșit niciodată în evidență. Cel mai probabil, totuși, interpreta este de fapt o artistă italo-disco din anii 80’, Valerie Dore. Însă, o confirmare oficială, nu există.

Melodie „Casablanca“ a fost inspirată de filmul de dragoste cu același titlu din 1942, cu Humphrey Bogart și Ingrid Bergman, considerat unul dintre cele mai bune filme din secolul al XX-lea. Un artist american, pe nume Bertie Higgins a lansat piesa în 1982 ca ao treilea single de pe albumul său de debut “Just Another Day in Paradise”.

Între piesele sale de succes mondial se numără “Key Largo”, “Just Another Day in Paradise” și “Casablanca”. Versurile melodiei “Casablanca” descriu o seară romantică la cinematograf, sub cerul liber: „M-am îndrăgostit de tine, în timp ce ne uitam la Casablanca”.

Piesa a avut un succes uriaș în toată Asia, mai ales în China, țară în care Bertie Higgins a devenit unul dintre cei mai iubiți interpreți americani. În 2011 el a lansat și un videoclip oficial pentru o versiune revizuită a melodiei, împreună cu finul său de 10 ani Jiang Zi Long „JP”.

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: monitorulexpres.ro și wikipedia.org.