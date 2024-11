Originals – Rivers of Babylon – cu Bogdan Sălăvăstru

Publicat de cristinaspinu, 9 mai 2020, 12:25



“Rivers of Babylon” este unul din hit-urile celor de la Boney M din 1978, piesă ce se află pe albumul “Nightflight to Venus”, al treilea din carieră. Melodia a staționat timp de 5 săptămâni pe primul loc în Marea Britanie și a generat vânzări de peste 2 milioane de exemplare. “Rivers of Babylon” este și una din cele mai celebre piese din Marea Britanie, iar pentru piața din Statele Unite reprezintă singurul lor succes, doar locul 30. În Germania, țara în care a luat naștere acest grup, “Rivers of Babylon” s-a vândut în peste un milion de exemplare.

Puțini sunt cei care nu au auzit refrenul „By the rivers of Babylon, there we sat down”, al trupei Boney M, care reproduce începutul Psalmului 137 din Biblie:„Pe malurile râului Babilonului, ședeam jos și plângeam, când ne aduceam aminte de Sion.” Dar la ce fac referire versurile atât de pline de durere, pe care le-am fredonat de atâtea ori? Distrugerea Ierusalimului și deportarea evreilor de către Nabucodonosor al II-lea, împăratul Babilonului, reprezintă fără doar și poate un eveniment impresionant al istoriei Orientului Mijlociu la jumătatea mileniului I î.e.n. Biblia, tăblițele cu scriere cuneiformă și unele monumente egiptene ne spun peste veacuri că el a fost însă doar unul dintre episoadele unei crâncene rivalități geopolitice.

Versiunea originală a piesei “Rivers of Babylon” este compusă de Brent Dowe și Trevor McNaughton și datează din anul 1970. Ei au făcut parte din grupul jamaican The Melodians. Cântecul primește apreciere internațională abia în 1972, când este introdus pe coloana sonora a filmului “The Harder They Come”. După lansarea din 1970, “Rivers of Babylon” a devenit foarte populară în Jamaica. Inițial piesa a fost interzisă de guvern din cauza unor versuri ce erau considerate subversive. Producătorul grupului, Leslie Kong, a criticat guvernul pentru că au interzis un cântec ce avea versuri din Biblie. Piesa a fost, într-un final, aprobată și ajunge în doar trei săptămâni pe primul loc în Jamaica.

Audio Originals – Rivers of Babylon:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și historia.ro.