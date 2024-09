StareaEducației (INTERVIU) Ofertă bogată de programe de studii în străinătate, la o nouă ediție a International University Fair ce se va desfășura la Iași

Cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, International University Fair, revine la Iași.

La 9 octombrie, reprezentanții și studenții celor mai căutate universități internaționale, profesioniști din peste 20 de domenii de activitate, își dau întâlnire la Iași cu elevi de liceu, studenți și părinți. Aceștia din urmă vor putea afla astfel oferta educațională expusă de universități din Europa, Asia sau America, având acces la informații primite direct de la sursă despre programe de studiu, admitere, burse, surse de finanțare sau viața în campus.

PR-ul evenimentului, Ruxandra Zaharia, i-a dezvăluit colegei noastre, Andreea Daraban, oportunitățile pe care instituțiile academice din țară și străinătate le oferă liceenilor sau studenților.

Andreea Daraban: Vorbiți-ne mai întâi despre acest eveniment educațional care are deja o tradiție. Sunt 82 de ediții.

Ruxandra Zaharia: Da, într-adevăr, prima ediție IUF a avut loc în anul 2005 și de atunci organizăm anual evenimente în București, Timișoara, Cluj-Napoca și, evident, Iași, unde venim cu mare drag de fiecare dată. IUF a plecat cumva de la nevoia de a aduce la cunoștință, de a aduce în fața elevilor de liceu, dar și a studenților, oportunitățile educaționale pe care aceștia le au atât în străinătate, cât și în România. An de an încercăm să aducem o diversitate cât se poate de mare de universități, ca tinerii din România să poată să vadă exact care sunt cele mai căutate programe de studiu, care sunt oportunitățile pe care le au în viitoarele lor cariere.

Andreea Daraban: Despre ce universități vorbim în general? Ce universități vin să-și expună oferta?

Ruxandra Zaharia: Trebuie să înțelegem că universitățile internaționale care vin în România țin foarte mult cont și de interesele publicului. În ultimii ani, ce s-a observat în România e că elevii și studenții caută cu predilecție programe de studiu de business, IT, computer-science, arte și chiar medicină și drept. Și atunci universitățile vin cu programe de studiu mai mult orientate spre nevoile publicului din România. Dacă e să ne raportăm puțin la ce se întâmplă la nivel de țări, avem reprezentanți din țările nordice, avem din Danemarca, din Finlanda avem Franța, Belgia, avem Olanda. Știm că Olanda este o destinație destul de aleasă de publicul din România, datorită taxelor de școlarizare relativ reduse și a diversității programelor de studiu, în sensul în care în Olanda se poate studia de la IT și computer science, la inginerie aeronautică la events management, pentru că este un domeniu tot mai căutat de către tinerii din România, mai ales de când evenimentele mari au prins amploare la noi în țară.

Andreea Daraban: Înțeleg că celelalte universități din Europa sau din America vin cu oferte limitate?

Ruxandra Zaharia: N-aș spune neapărat că este vorba de oferte limitate. Universitățile vin practic să prezinte toate facultățile din cadrul instituțiilor. Ce este de precizat este că universitățile internaționale, într-adevăr, au o gamă de programe mult mai largă, programe de studiu axate pe nevoile pieței și care pun un accent foarte mare pe partea practică, în sensul în care studenții, pe lângă studiile teoretice pe care le vor face, au în multe dintre universitățile internaționale garantate sau au suport în a găsi internship-uri sau chiar job-uri part-time pentru a putea căpăta experiență, ca în momentul în care aceștia ies de pe băncile școlii, de pe băncile facultății, să poată avea acea minimă experiență de angajare.

Andreea Daraban: Însă bănuiesc că taxele sunt mai mari la alte universități, făcând comparație cu Olanda, că de aici am pornit.

Ruxandra Zaharia: Făcând comparație cu Olanda, da, taxele pot fi mai mari, dar aici depinde foarte mult și ce fel de universități își doresc tinerii să aleagă. Dacă își doresc să aleagă universități de stat cu programe de studiu, nu știu, să spunem la nivel de business, pot găsi și în Franța sau Belgia programe de studiu cu taxe de școlarizare accesibile sau chiar în țările nordice. În Finlanda și în Danemarca, taxa de școlarizare este zero. În schimb, costurile de trai sunt un pic mai mari. Cumva, atunci când ne raportăm la bugetul de studiu, trebuie să luăm în calcul nu doar taxa de școlarizare, ci și cheltuielile de trai pe care studenții le pot avea în afară.

Andreea Daraban: La acest târg pe care îl organizați la București, Cluj-Napoca și la Iași, cei interesați pot afla și soluții de finanțare care să-i ajute să își poată duce la bun sfârșit un vis, acela de a studia în străinătate? Pentru că mulți doresc, dar puțini își permit.

Ruxandra Zaharia: La IUF, vizitatorii pot vedea și pot discuta despre taxe de școlarizare, despre burse și alte surse de finanțare, discuții pe care le pot avea direct cu reprezentanții universităților internaționale sau cu studenții acestora care vor veni la eveniment și, în plus, mai pot discuta și cu consilierii educaționali și financiari pe care noi îi vom avea prezenți la eveniment, care îi pot sfătui și îi pot ajuta să găsească soluții financiare.

Andreea Daraban: Ne puteți da exemple de astfel de soluții financiare?

Ruxandra Zaharia: Este o soluție financiară, de exemplu la noi în țară, implementată relativ de curând, care cred că are 4-5 ani de zile pe piață. Este vorba despre un credit de studii oferit studenților care vor să meargă la programe de licență și masterat în străinătate. Avantajul acestui împrumut, să-i spunem, este că studenții vor returna abia după finalizarea studiilor. Vor avea puțină libertate și în același timp relaxare ca să se concentreze asupra studiilor și experienței internaționale, iar după finalizarea studiilor vor începe returnarea acestui credit, acestui împrumut. Pe lângă asta mai sunt și burse oferite. Universitățile internaționale, de regulă, au burse pe care le oferă studenților, burse de merit, burse sportive, burse sociale. Și în ceea ce privește Olanda, de exemplu, guvernul olandez oferă un împrumut guvernamental care poate acoperi taxa de școlarizare și la fel este plătit abia după finalizarea studiilor. Deci astea sunt doar câteva dintre exemplele pe care le putem avea. În țările nordice, de exemplu, studenții mai primesc o bursă în momentul în care au și un job part-time, adică, pe lângă, să spunem, veniturile care le vin din salariul, acela pentru jobul part-time, mai primesc o bursă și din partea universității. Acum ține foarte mult de țara în care un tânăr își dorește să studieze, programul de studiu pe care îl alege și universitatea pe care o alege și mai apoi de cum vrea să-și construiască el această experiență internațională, pentru că posibilitățile de a găsi soluții de finanțare sunt multiple, dar acum depinde foarte mult și de nevoia celui care vrea să meargă la studii în străinătate.

Andreea Daraban: La târgul International University Fair există oferte și pentru instituțiile academice din România?

Ruxandra Zaharia: Da. Vom avea și reprezentanți ai universităților din România, pentru că ne dorim să putem să oferim o perspectivă ”360”, ceea ce înseamnă oportunități educaționale pe care tinerii de la noi le au. La ediția de la Iași vom avea reprezentanți din Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Olanda și România.

Andreea Daraban: Ce universități din România sunt prezente?

Ruxandra Zaharia: Lista de universități este în continuă actualizare și cel mai probabil vom avea expozanții finali abia cu 2-3 zile înainte de eveniment. Dar până acum și-au anunțat prezența Universitatea de Vest din Timișoara, The Entrepreneurship Academy, Universitatea Româno – Americană.

Andreea Daraban: La un astfel de eveniment, pe lângă informațiile pe care cei interesați le pot obține de la participanți, de la reprezentanții universităților, de la consilieri, de la studenți, se fac și recrutări sau doar prezentări ale ofertelor?

Ruxandra Zaharia: Se fac prezentări ale ofertelor. Însă este foarte important ca cei care vin la IUF să înțeleagă că orice discuție cu un reprezentant al universităților îi poate aduce cu un pas mai aproape în admiterea pe care vor să aibă la o universitate internațională.

Andreea Daraban: O astfel de admitere constă, în special, în crearea unui dosar sau există și teste scrise?

Ruxandra Zaharia: Și aici depinde de facultate și de țara în care vrei să mergi la studii. Sunt țări în care trebuie într-adevăr făcut un dosar, dar sunt și universități sau programe de studiu, mai exact, unde este nevoie de admitere. Aici ține foarte mult de profilul pe care îl alege cineva pentru studiile în străinătate.

Andreea Daraban: Consilierii prezenți la eveniment pot sfătui participanții în legătură cu crearea acestui dosar, adică îi pot ajuta să aplice?

Ruxandra Zaharia: Da, cu siguranță. Consilierii educaționali le pot oferi în timpul evenimentului, să spunem “tips and tricks” despre ce trebuie să țină cont în discuțiile pe care le au cu reprezentanții universităților și mai apoi în procesul de admitere, iar ulterior, după eveniment, pentru că sunt universități la care admiterea începe abia în ianuarie, februarie, îi pot ghida în tot procesul ăsta de admitere, astfel încât să își maximizeze șansele și să ajungă la universitatea pe care și-o doresc.

Andreea Daraban: În urma acestor evenimente organizate în cele trei orașe mari din țară București, Cluj-Napoca, Iași, câți elevi sau studenți, dacă aveți o statistică, s-au îndreptat spre programe de studii oferite de universitățile prezente?

Ruxandra Zaharia: Legat de câți au ajuns exact să studieze în străinătate nu avem statistici, din păcate. Dar ce pot să vă spun cu exactitate este că undeva la 50% dintre vizitatorii IUF sunt indeciși legat de ce program de studiu vor să aleagă. Undeva la 30% dintre ei sunt absolut convinși că vor să meargă la un program de studiu în străinătate și aproximativ la 20% dintre ei își doresc cu tărie să rămână la un program de studiu în România și speră să găsească un program de studiu care să fie potrivit nevoilor lor.

Andreea Daraban: Așadar, pe 9 octombrie, International University Fair va fi la Iași. Care sunt expozanții, ce oferte vor fi, practic, la standurile de la Iași?

Ruxandra Zaharia: Avem undeva la peste 15 universități internaționale și din România care vor fi prezente la eveniment. Noi sperăm să creștem până la 20-25 de universități până înainte de eveniment, adică să avem lista completă de expozanți, cum vă spuneam și mai devreme.

Andreea Daraban: Dintre cei care și-au anunțat deja participarea, ne puteți da câteva exemple?

Ruxandra Zaharia: Avem din Danemarca – VIA University College, avem din Finlanda – LUT University, avem din Irlanda – Griffith College avem din Olanda Fontys University of Applied Science avem din România, v-am spus deja Universitatea Româno – Americană și Universitatea de Vest din Timișoara. Avem din Slovacia o universitate și mai avem și din Elveția BHMS Switzerland, care este una dintre cele mai importante instituții educaționale pe tot ce ține de hotel management și este și una dintre cele mai apreciate la nivel european.

Andreea Daraban: În cadrul evenimentului educațional International University FAR este organizată și conferința YouForum. Despre ce este vorba mai exact?

Ruxandra Zaharia: Ne-am dat seama de-a lungul anilor că vizitatorii noștri vin la eveniment și ar dori să discute cu reprezentanții universitățiilor, dar de cele mai multe ori sunt confuzi, derutați, nehotărâți, nu știu exact încotro să o apuce. Ne-am mai dat seama discutând foarte mult cu voluntarii noștri, pentru că în organizarea edițiilor IUF avem peste 150 de voluntari implicați anual, că aceștia au nevoie de câteva puncte de reper. Nu reușesc să își dea seama de cum ar trebui, să spunem așa, să facă față vieții imediat după ce termină liceul. Și atunci am creat această conferință YouForum în care aducem specialiști în diferite arii ca să le poată oferi poate un pic de know-how, dar de cele mai multe ori să le poată oferi un pic de inspirație și răspunsuri la întrebări, astfel încât ei să-și poată construi viitorul pe care și-l doresc. Avem teme legate de educația emoțională, avem teme legate de cum să-și dezvolte anumite abilități, de tipul public speaking sau cum să poată să-și creeze un brand personal. Deci cumva mergem pe dezvoltarea de soft skills în cadrul acestei conferințe, unde aducem în prim plan poveștile invitaților noștri.

Andreea Daraban: Cei care doresc să se înscrie la International University Fair ce trebuie să facă mai exact?

Ruxandra Zaharia: Procesul de participare este foarte simplu. Recomandarea noastră este ca cei care își doresc să vină la eveniment să se înregistreze online, pentru că așa vor primi informații actualizate despre ce se va întâmpla la eveniment. Cum vă spuneam, noi actualizăm inclusiv lista de expozanți, inclusiv agenda conferinței, până în zilele apropiate de eveniment. Și atunci recomandăm oamenilor să se înscrie la eveniment, iar mai apoi să se prezinte cu un PDF de înregistrare, pe care îl vor primi pe email la eveniment, să achite taxa de 10 lei de participare și apoi să se bucure de experiența IUF.

Varianta audio a interviului:

Ruxandra Zaharia este PR & Marketing Manager al IUF – The International University Fair. Absolventă a Facultății de Filogogie, specializarea Comunicare și Relații Publice, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Ruxandra a avut ocazia, prin intermediul a două burse Erasmus, să studieze în Paris și Nice, unde a experimentat modele educaționale complet diferite față de cele din România. După un an petrecut în străinătate, și-a continuat studiile la Cluj-Napoca, obținând un master în Relații Publice la Universitatea „Babeș-Bolyai”. În 2015, a preluat coordonarea activităților de PR și marketing pentru cel mai mare eveniment educațional din România, iar în 2017 a conceput și implementat conferința YouForum, acum parte a IUF – The International University Fair. În 2019, Ruxandra a fondat Shapeshifter – agenție de marketing dedicată soluțiilor integrate, cu un puternic accent pe strategii bazate pe date și analize detaliate ale afacerii, produsului și audiențelor.