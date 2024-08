S-a redeschis circulaţia pe Transalpina, cea mai înaltă şosea din România

UPDATE – Circulaţia pe Transalpina, cea mai înaltă şosea din ţară s-a redeschis, miercuri, pe tronsonul de altitudine Rânca – Obârşia Lotrului, a decis o comisie tehnică formată din drumari şi poliţişti care a verificat dacă sunt îndeplinite condiţiile de siguranţă pentru şoferi.

Traficul rutier este permis exclusiv pe timpul zilei şi cu restricţii de viteză.

DN 67 C – Transalpina asigură legătura între Oltenia şi Ardeal, iar în Pasul Urdele, atinge 2145 de metri altitudine.

În schimb, Drumul Naţional 7 C – Transfăgărăşan nu poate fi redeschis complet pentru minivacanţa de Rusalii, la Bâlea Lac, pe segmentul din judeţul Sibiu, drumarii mai au de deszăpezit un tronson de aprox. un kilometru dar este cel mai dificil, nămeţii având şi o înălţime de 4 – 5 metri.

Potrivit Regulamentului de Funcţionare, pe DN 7 C – Transfăgărăşan se poate circula doar 4 luni pe an, de la 1 iulie la 30 octombrie sau în funcţie de condiţiile meteo.

(Rador/FOTO radioiasi.ro)