In acest an, EAPN România – Rețeaua Națională Anti-Sărăcie și Incluziune Socială (RENASIS) marcheaza Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei prin lansarea Raportului Poverty Watch România.

Raportul este un demers realizat de către toate tarile membre ale Rețelei Europene Anti-Sărăcie (EAPN), care își propune in primul rand sa facă cunoscute experiențele și mesajele persoanelor

afectate de sărăcie (PEP). Prin Poverty Watch România, RENASIS nu încearcă să furnizeze un raport academic despre sărăcie, ci să surprindă realitatea oamenilor care se confruntă cu sărăcia

și perspectivele ONG-urilor care îi susțin și lucrează cu ei. Dintre mesajele colectate in Poverty Watch România amintim mărturiile cele mai puternice care arată că mai este mult de lucru:

C.V. „Am 17 ani și este dureros pentru mine să văd un copil care vrea să învețe, dar condițiile de trai îl împiedică, și este și mai dureros să observ indiferența comunității vizavi de tineretul său și viitorul acestuia. Ni se spune că trăim într-un mediu dezvoltat, digitalizat și cu oportunități de dezvoltare, în care fiecare își poate atinge potențialul. Dar îmi dau seama că nu este chiar așa. Din păcate, în țara noastră, nu este încurajată dezvoltarea de sine, educația și accesul la cunoaștere, iar acest aspect ne limitează ca persoane, cetățeni și ființe umane.”

E.C. „Aș vrea să dărâmăm stereotipurile pe care le avem cu privire la , , .

Trebuie să înțelegem că sărăcia în care trăiesc sute de mii de oameni din această țară este severă și se perpetuează de la o generație la alta.”

S.F. „Este important să subliniem ideea că orice persoană își poate schimba viața și se poate adapta la anumite cerințe, cum ar fi recalificarea profesională, obținerea unui nou loc de muncă sau primirea de asistență din partea ong-urilor. De fapt, totul ține de a da șanse și de a crea

oportunități.”

P.A „I se poate întâmpla oricui să ajungă într-o situație dificilă în viață și să piardă totul. Având în vedere situația actuală cu pandemia de Covid-19, au fost afectați puternic foarte mulți oameni care și-au pierdut locul de muncă și au rămas fără resurse. Consider că, în astfel de situații, este important să primești ajutor și să fie cineva care să-ți ofere sprijin, deoarece nu poți trece singur printr-o astfel de situație.”

Pe de alta parte, Poverty Watch are in vedere monitorizarea tendințelor cheie și a politicii privind sărăcia și excluziunea socială, precum și creșterea gradului de conștientizare cu privire la

problemele prioritare, impactul și realitatea persoanelor care se confruntă cu sărăcia. Totodată, fiecare țară face propuneri și recomandări concrete în domeniu, susținute de exemple și dovezi.

Pentru 2020, Rapoartele Poverty Watch au atins o tema actuală, aceea a impactului pandemiei COVID-19 și al măsurilor guvernamentale asupra persoanelor care se confruntă cu sărăcie și

excluziune socială.

( Comunicat de presă)