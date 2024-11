Peste 70.000 de joburi disponibile pe iajob.ro în ultimele 5 luni. 90% dintre candidați preferă să contacteze direct angajatorul, prin Whatsapp sau telefon

Publicat de gabrielarotaru, 19 noiembrie 2024, 11:22

Peste 70.000 de joburi au fost disponibile, în ultimele 5 luni pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs.ro și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV sau aplicarea fără a avea un contact direct cu angajatorul. Peste 8.500 dintre joburi au fost pentru București, aproape 4.000 pentru Cluj-Napoca, 3.000 pentru Timișoara, 1.700 pentru Pitești și 1.500 pentru Ploiești.

„Orașele mari sunt, desigur, de departe cei mai activi angajatori, însă faptul că mecanismul de recrutare se bazează pe o interacțiune mult mai directă cu candidații, respectiv posibilitatea de a fi contactați prin telefon sau Whatsapp a generat o reacție foarte bună de răspuns din partea angajatorilor din orașe foarte mici sau chiar din comune. Tocmai pentru că se adresau unor comunități restrânse, până acum, aceștia obișnuiau să recruteze prin metode precum recomandările, anunțurile de angajare afișate la sediu sau prin ANOFM. Însă faptul că acum candidații pot ajunge foarte rapid la ei, lucru pe care și ei și-l doresc, i-a determinat să schimbe modul de abordare a angajărilor și să intre în circuitul recrutării online. Vedem, astfel, anunțuri postate de angajatori din localități precum Popești Leordeni, Florești, Ștefănești ori Câmpina”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Din numărul total de joburi postate până acum, 55% se adresează candidaților care au liceul absolvit, 30% celor care au studii superioare, 14% muncitorilor necalificați și aproximativ 1% absolvenților de master sau celor care au studii doctorale. Cele mai multe anunțuri vin din partea angajatorilor din retail, horeca, logistică sau industria alimentară.

„Observăm și faptul că, deși aproape 80% dintre joburile postate pe iajob.ro sunt destinate segmentului entry-level, aproape la fel de multe (76%) nu au salariul afișat în anunțul de angajare. Vorbim despre o categorie de candidați foarte sensibilă la salariu și care iau o decizie de angajare în primul rând pe baza acestui criteriu. În aceste condiții, este de așteptat să crească numărul celor care sunt transparenți din acest punct de vedere pentru a putea atrage mai repede candidații doriți”, adaugă Bogdan Badea.

Nevoia rapidă de a se angaja, dar și faptul că nu au un CV deja creat îi determină pe mai mult de 90% dintre candidații de pe iajob.ro să aplice prin intermediul telefonului sau al Whatsapp-ului. „Cei mai mulți apelează la aceste metode pentru că vor să discute direct cu angajatorul și speră să obțină un răspuns imediat, cred că îi pot convinge mai ușor astfel, dar sunt și candidați care vor să treacă peste pasul realizării unui CV, pas care încă pune probleme în special pentru cei care intră în segmentul entry-level sau blue collar (candidați care nu au studii superioare)”, mai spune Bogdan Badea.

În acest moment, pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare din România, sunt disponibile 24.000 de locuri de muncă. Alte 12.000 de joburi sunt deschise pe iajob.ro.

