(INTERVIU) Prevalența HTA în România a fost estimată la aproximativ 45% ca procent general din populația adultă

Publicat de ralucadiaconiuc, 8 septembrie 2021, 14:13 / actualizat: 9 septembrie 2021, 7:46



Societatea Română de Cardiologie deruleaza din 2019 o campanie nationala de informare asupra hipertensiunii arteriale, obiectivele fiind de a atrage atentia asupra importantei masurarii tensiunii arteriale (ca mijloc de diagnosticare la timp a afectiunii dar si de mentinere sub control a valorilor tensionale), atentionare asupra faptului ca recomandarile medicului trebuie respectate intocmai (nu se ia tratamentul dupa ureche, nu se intrerupe, nu se schimba. Doar medicul analizeaza datele despre valorile tensionale inregistrate si, dupa evaluari, poate decide modificari ale tratamentului).

Mai ales in perioada actuala, cand vizita la medic este mai anevoioasa sau insotita de temeri, este foarte important sa ne automasuram tensiunea arteriala, sa ne informam asupra valorilor tensionale corecte si sa luam legatura cu medicul.

Prevalenta HTA in Romania a fost estimata la aproximativ 45% ca procent general din populatia adulta, fiind mai mare la barbati (50% sau chiar peste) comparativ cu femeile si fiind mai mare in mediul rural comparativ cu mediul urban. Mai important decat atat este faptul ca un procent important din pacientii hipertensivi nu stiu ca au hipertensiune, iar acest procest este undeva peste 20%. Asadar cel putin o cincime dintre hipertensivi nici nu stiu ca au valori tensionale crescute. Evident ca, avand hipertensiune, pot deja sa aiba complicatii ale acesteia fara ca macar sa stie si sa ia masuri. Aceste informatii se bazeaza pe data culese acum aproximativ 5 ani, prin studiul SEPHAR.

Doar o parte din pacientii hipertensivi urmeaza tratament, undeva la 70-75%. Dintre cei care urmeaza tratament doar un procent mic este corect controlat, adica tratamentul isi atinge tinta iar valorile tensiunii sunt acolo unde vrem sa fie, in limitele dorite. Doar circa o treime din pacientii hipertensivi aveau valorile tensionale optim controlate la nivelul analizei derulate in urma cu 5 ani.

Nu trebuie uitată nici campania Masoara-ti tensiunea care se deruleaza in prezent. Campania de informare se deruleaza in primul rand online, prin site-ul www.pentrucaasaspuneu.ro, pe comunitatea Facebook Măsoară-ți tensiunea arterială și pe pagina YouTube Mergi și măsoară-ți tensiunea!

Raluca Daria Diaconiuc a realizat un amplu interviu cu doctorul Ana Maria Balahura, medic cardiolog la Spitalul Floreasca din București, Spitalul de Urgență, și secretarul Societății Române de Cardiologie.