Iași: Peste 14 mii de elevi vor primi burse în valoare totală de peste 8,5 milioane lei

Foto: dav

Publicat de , 20 august 2020, 16:40

Până la începerea noului an școlar, pe 14 septembrie, Primăria Municipiului Iași va acorda, prin intermediul unităților de învățământ preuniversitar, burse pentru 14.058 de elevi ieșeni.

Suma totală acordată astfel este 8.577.820 lei și acoperă contravaloarea burselor aferente perioadei ianuarie – august 2020.

Elevii vor primi sumele retroactiv, sub formă de tichete valorice, pentru o perioadă de șase luni (în cazul burselor de studiu, care se acordă doar pentru perioada în care se desfășoară cursuri) sau de opt luni (în cazul burselor de ajutor social, care acoperă și vacanța).

În ceea ce privește bursele de performanță, în cuantum de 130 de lei, vor fi acordate 117 burse pentru locul I, 82 burse pentru locul II, respectiv 72 burse pentru locul III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursuri școlare organizate de Ministerul Educației și Cercetării.

De asemenea, vor fi acordate 797 de burse de merit pentru elevii cu media generală 10 și 11.043 de burse pentru elevii cu media generală mai mică de 10.

La acestea se adaugă 781 de burse de studiu în cuantum de 90 de lei, acordate elevilor cu media generală peste 7, nota 10 la purtare și venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele trei luni cel mult egal cu salariul minim pe economie.

Valoarea totală a acestor trei tipuri de burse a fost de 7.784.940 lei.

O altă categorie avută în vedere de Primăria Municipiului Iași este cea a burselor de ajutor social în cuantum de 85 de lei. Astfel, vor fi acordate 947 de burse sociale (pentru orfani și copii cu venituri modeste) și 219 burse medicale, suma totală pentru acest tip de beneficiari pentru opt luni fiind de 792.880 lei.

Dintre unitățile de învățământ, cea mai mare sumă va fi primită de Colegiul Național „Costache Negruzzi” (1.122 de burse de performanță, de merit și de studiu, dar și 9 burse de ajutor social), anume 689.700 lei, urmat de Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă ” (898 de burse de performanță, de merit și de studiu, respectiv 83 burse de ajutor social), anume 599.740 lei, și Colegiul Național „Mihai Eminescu” (862 de burse de performanță, de merit și de studiu, respectiv 33 burse de ajutor social), anume 543.180 lei.

La inițiativa primarului Mihai Chirica, pe 21 februarie 2020, Consiliul Local a adoptat Hotărârea nr. 42 prin care suma destinată burselor pentru elevii din Municipiul Iași, pentru anul școlar 2019 – 2020, a crescut considerabil, ajungând la 10 milioane de lei. Numărul de beneficiari pentru fiecare categorie de burse din fiecare unitate de învățământ a fost stabilit de consiliul de administrație al unității respective.

„Pe tot parcursul mandatului meu suma alocată burselor a fost într-un trend crescător. În acest an am propus suma 10 milioane de lei, aceasta acoperind o creștere de peste opt ori față de anul precedent. Domeniul educației este prioritar pentru mine, de aceea în bugetul local am propus în fiecare an sume considerabile pentru investiții, reparații, utilități, dar și burse. Trebuie să prețuim educația de performanță, dar și să încercăm să aducem copiii la școală”, declara primarul Mihai Chirica în momentul aprobării bugetului Municipiului Iași pe acest an și al adoptării hotărârii menționate.

Toate bursele se acordă sub formă de tichete valorice și sunt valabile pe o perioadă de un an de la data eliberării acestora. Tichetele valorice nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de produse alcoolice și tutun și nici nu pot fi transformate în bani, anunță biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iași.

