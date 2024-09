IAȘI: Managerii instituțiilor de cultură și profesioniștii în domeniu cer Guvernului reanalizarea OUG privind reforma administrativă

Ordonanța de urgență a Guvernului privind reforma administrativă va produce efecte negative în rândul instituțiilor de cultură.

Printre acestea, diminuarea frecvenţei evenimentelor artistice și scăderea calității actului cultural, prin comasarea instituţiilor cu mai puţin de 50 de angajaţi. Pentru a trage un semnal de alarmă, oamenii din domeniu au inițiat o petiție, care a depășit 25.000 de semnături.

Unul dintre teatrele amenințate cu dispariția este cel din Suceava, „Matei Vișniec”.

Prezentă, astăzi, în emisiunea „Imperativ”, de la Radio Iași, managerul Teatrului, Angela Zarojanu, a explicat că se fac eforturi pentru a convinge Guvernul să reanalizeze măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare.

Angela Zarojanu: Împlinim anul acesta 8 ani. Noi tocmai am început să ne dezvoltăm și să ne impunem pe piața teatrală din România și acum, dintr-o dată, a venit această veste bombă, pentru că în subordinea primăriei nu mai există o altă instituție de cultură ca să vorbim de acea comasare, astfel încât pasul următor este desființarea. Am început cu propriile noastre metode să sensibilizăm guvernanții, opinia publică este de partea noastră, se speră, fiecare gândește, că undeva s-a securat o greșeală și se va reveni să se analizeze măcar ca să înțelegem cum de s-a ajuns la această ordonanță de urgență, de la ce a plecat.

La rândul său, criticul de teatru Călin Ciobotari, directorul Școlii Doctorale de Teatru de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, s-a referit la lipsa de consultanță dintre guvernanți și managerii de instituții de cultură privind impactul pe care acestei măsuri le vor produce în sistemul instituțional al culturii.

Călin Ciobotari: Eu n-am auzit nicio intenție de consultanță publică pe un subiect foarte important, nu am auzit nici un discurs care să ne pregătească mental, sufletește, pentru genul ăsta de lovituri. Îmi dau seama din nou că experimentăm un neocentralism sau ceva de genul acesta. Mi se pare cea mai aberantă soluție, ca, sub verbul acesta blând, aparent, a comasa, să desființezi identitatea juridică a peste 300 de instituții, nu vorbim de trei instituții, de 30-300 de instituții, ceea ce înseamnă 61% am înțeles, din totalul instituțiilor, iar o treime din cele 126 de teatre cu personalitate juridică urmează să dispară, ca și cum n-ar fi existat niciodată. Reacțiile oamenilor de cultură trebuie să depășească petițiile sau postările pe facebook. Suntem în situația de cotitură, în care trebuie să ieși în stradă și să-ți faci vocea auzită cât mai răspicat, altfel se cam termină povestea asta culturală.

(Radio Iași/ Ioana Soreanu/ FOTO radioiasi.ro)