CJ Iași a înaintat un apel public către reprezentanții Ministerului Sănătății, în vederea construirii Institutului Regional de Boli Cardiovasculare

Conducerea Consiliului Județean Iași a înaintat, astăzi, un apel public către reprezentanții Ministerului Sănătății, în vederea construirii Institutului Regional de Boli Cardiovasculare.

Președintele instituției, Costel Alexe a arătat că viitorul Institut de la Iași are toți indicatorii tehnico-economici avizați și, de asemenea, a fost emisă și autorizația de construire pe locația din Miroslava.

Costel Alexe: Astăzi, această administrație își propune construirea Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară, pentru ea și pentru Moldova. Așteptăm ca Ministerul Sănătății să, care este partenerul nostru, să ne transmită cum crede de cuviință că ar trebui procedat pe mai departe. Tot ceea ce putem să vă spunem astăzi este că a noastră comunitate are un proiect matur, cu indicatorii tehnico-economici avizați, cu autorizația de construire emisă. Așteptăm doar ca partenerul nostru, Ministerul Sănătății, să ne sprijine tocmai pentru a putea depune acest proiect prin postul de sănătate, parțial și împrumutul de la BEI. Consider încă o dată Iașul și regiunea Moldovei are nevoie de un Institut Regional de Medicină Cardiovasculară, pentru că incidența bolilor cardiovasculare în România ne duce cu o mortalitate o neonorantă de loc trei în Europa. Iar astăzi Iașul are un pat la 45.000 de locuitori, pe când media în Ardeal sau în sudul țării este de un pat la 12.000 de locuitori.

Costel Alexe a refuzat categoric orice inițiativă de redimensionare a Institutului, în contextul în care vor fi înființate 7 secții unice la nivel național și, pe de altă parte, în zona Moldovei sunt cu aproape 75 la sută mai puține paturi în zona bolilor cardiovasculare față de restul țării.

Costel Alexe: Nu vrem să cădem într-o capcană pe redimensionarea spitalului, pe un grup de lucru care să-și dea cu părerea despre proiectul făcut în colaborare cu specialiștii de la IBCV sau pe faptul că Iașul nu ar avea cadre medicale care să satisfacă nevoile unui astfel de institut. Astea sunt niște chestiuni de formă care n-au nicio acoperire în realitate și nu ar face altceva decât să tergiverseze și să îngroape proiectul. Mesajul foarte clar al meu, ca președinte și al Consiliul Județean Iași, este că vrem să fim partener la construirea unui Institut Regional Medicină Cardiovasculară și nu la îngroparea lui.



Vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Marius Dangă, a readus aminte decidenților centrali că există un parteneriat încheiat între autoritatea administrativă județeană și cea națională în vederea promovării proiectului.

Marius Dangă: În pregătirea documentației anexa C de finanțare, noi am purtat o corespondență cu Ministerul Sănătății în care să decidem, în cadrul parteneriatului, cine depune proiectul, cine face licitația de achiziții. Noi ne-am fi dorit să dăm drumul la achiziția cu clauza suspensivă și cred că au fost două adrese, una din iunie anul trecut și una din octombrie anul trecut, iar în lipsa unui răspuns în acest sens ne-am asumat depunerea. Am făcut acordul de parteneriat prin plenul Consiliul Județean cu Institutul de Boli Cardiovasculare și l-am depus. Trebuie spus că în ceea ce privește costul unui proiect real, costul este dat de licitație. Cu cât este mai frumos proiectul, cu cât este mai interesant, mai provocator, pot apărea mai mulți ofertanți și din competiția asta putem avea prețuri mai jos, dar noi am avut în vedere ca referință proiecte similare ca dimensiune și am făcut zilele astea pentru că a apărut subiect nou în spațiul public, respectiv costul pe metrul pătrat. Am făcut o comparație cu SRU, unde suntem la diferențe sensibil egale, am făcut comparații cu spitale care există astăzi finanțate din PNRR.

Atitudinea administrației de la Iași vine în contextul în care proiectul nu a fost cuprins pe lista finanțărilor prin PNRR pe motivul că un Institut de talie regională este susținut doar de o administrație județeană. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiaasi.ro)