”Care dintre noi?” este un film de Chris Simion – Mercurian despre cancer ca oportunitate

11 noiembrie 2020



”Care dintre noi?” este un film de Chris Simion – Mercurian despre cancer ca oportunitate, cu Maia Morgenstern, Marius Manole, Ilona Brezoianu, Crina Semciuc.

Într-un salon de chimioterapie, unde o zi se trăiește cât o viață, unde se desenează uși când nu există niciuna și unde oamenii văd raze de soare chiar dacă nu există ferestre, cinci personaje cu experiențe diferite de viață reușesc în final să vadă situația în care sunt ca pe o oportunitate.

„Care dintre noi?” este o poveste despre cancer în viziunea scriitoarei și regizoarei Chris Simion – Mercurian. Este un film despre bucuria de a trăi, despre iubire, iertare și asumare.

“Cancerul nu este o boală. Este un dar, dacă știi să îl abordezi așa. În 2017 am fost diagnosticată cu cancer de sân, iar povestea asta e inspirată din ceea ce am trăit în perioada tratamentului oncologic. Filmul „Care dintre noi” este modul meu de a le împărtăși celor care se confruntă cu cancerul că există lumină în spatele bolii. Fiecare are în sine o putere nebănuită de a trece un obstacol greu. Trebuie doar să aibă răbdare, să nu se panicheze și să abordeze cu umor. Există situații mult mai dramatice decât această boală. E vorba de perspectivă, de atitudine. Mie nu-mi poate lua nimeni bucuria și iubirea de viață. Nici măcar cancerul. Viața e pe zile și e frumoasă cu tot ce vine la pachet, nu doar cu ceea ce ne convine nouă. Iar când crezi că nu mai poți, ți se pare. Poți mult mai mult.” spune Chris Simion – Mercurian.

În film apar actorii Maia Morgenstern, Marius Manole, Ilona Brezoianu, Crina Semciuc, dar și Delia Grigoroiu – pacientă și Georgiana Popescu – asistentă, Eva Spiru – medic rezident. Distribuția este completată de copilul Alexandra Mercurian.

Acesta este primul film regizat de Chris Simion – Mercurian și, de altfel, proiectul își dorește să aibă și un impact social. Tocmai de aceea, difuzările filmului vor fi făcute pe pagini de Facebook ale unor asociații de pacienți, pe canale media care militează pentru informarea și educarea corectă a pacienților și în 15 secții de oncologie.

Primele difuzări:

12 noiembrie, ora 20.00 – pe pagina de Facebook Fundația Renașterea. Difuzarea va fi urmată de o discuție între Chris Simion – Mercurian și Mihaela Geoană, președinta Fundației Renașterea.

17 noiembrie, ora 20.00 – pe pagina de Facebook și YouTube Pacientul 2.0

3 decembrie, ora 20.00 – pe pagina de Facebook Institutul Sânului

Care dintre noi?

Cu:

Maia Morgenstern – Andrea

Marius Manole – Medicul

Ilona Brezoianu – Ina

Crina Semciuc – Maica

Delia Grigoroiu – Delia

Georgiana Popescu – asistentă

Eva Spiru – medic rezident

Alexandra Mercurian – copilul

Sunet: Ștefan Munteanu

Foto și afiș: Dedi Grigoroiuscriitoarei și regizoarei Chris Simion – Mercurian

Machiaj: Georgeta Barbu

Asistent regie: Dan Severin

Montaj și sound design: Total Image Solution

Director de producție: Tiberiu Mercurian

Scenografia: Maria Miu

Asistent scenografie: Maria Constantin

Director de imagine: Cristi Enache

Text și regie: Chris Simion – Mercurian

Producători: Grivita 53, Fundația Renașterea, Pacientul 2.0

Co-producători: Întreprinderea de cultură & Asociația R.O.Z.

Cu sprijinul: Bristol-Myers Squibb și Novartis

Durata: 50 min.

Raluca Daria Diaconiuc a realizat un interviu cu regizorul Chris Simion- Mercurian.