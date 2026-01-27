(AUDIO/FOTO) Iași: Proiect de mobilitate verde între Bârnova și Dobrovăț

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 27 ianuarie 2026, 12:39

Contractul pentru amenajarea pistei de biciclete care va lega Mănăstirile Bârnova și Dobrovăț a fost semnat astăzi, la Iași.

Traseul va avea o lungime de 14 kilometri, o parte urmând să fie realizată prin pădure, pe un sector terasat cu elemente din lemn, iar restul pe drumul județean spre Dobrovăț, ne-a precizat Mihai Chirica, președinte al Zonei Metropolitane și primar al muncipiului: ”Începutul de an este unul de bun augur pentru că pista de biciclete sau o zonă de mobilitate între două localități, între Dobrovăț și Bârnova, poate să aducă un plus de valoare economică și pentru locuitorii de acolo. Peste 14 km, o valoare de aproape 16 milioane de lei, cu tot cu TVA. Contribuția noastră nu este foarte mare, 182.000 de lei, și sperăm să o vedem făcută până la sfârșitul lunii august, așa cum a promis constructorul. Sunt și lucruri inedite, o pistă suspendată, o structură de lemn. Sunt două obiective turistice importante pentru întreaga regiune și mă refer chiar la toată Moldova, este Mănăstirea Dobrovăț, critorită de Ștefan cel Mare și Sfânt și Mănăstirea Bârnova, zone care au suferit și mai suferă în continuare lucrări de modernizare. Am spus ”suferit” pentru că încă nu sunt gata.”

Directorul Zonei Metropolitane Iași, Grigore Nepotu a adăugat că în conformitate cu prevederile proiectului, pădurea nu va fi defrișată, iar pistele care vor fi amenajate în zonă sunt conform ultimei tehnologii în vigoare: ”17,14 km în total, vreau să precizez pentru că toți suntem astăzi aici, am văzut în mediul online foarte multe comentarii care ne-au spus că vom defrișa pădurea, este total fals, noi nu vom afecta fondul forestier absolut deloc, proiectul a fost gândit și a fost mers în teren de peste 20 de ori, astfel încât să nu afectăm fondul forestier, să nu trăiem niciun copac. Pe zona de pădure vom merge pe partea terasată, vom avea rigole din lemn, iar apoi vom continua pe drumul județean până la mănăstirea Dobrovăț. Ideea principală a acestei finanțări și acestui grant primit de noi a fost să conectăm două puncte de interes major.”

La începutul lunii aprilie va începe amenajarea pistei care va trebui definitivată până în luna august anul curent.

Grigore Nepotu a adăugat că a mai fost depus încă un proiect conform căruia se va face legătura cu ajutorul unei piste de biciclete între Mănăstirea Bârnova și Capăt CUG, iar ulterior către capăt Țuțora: ”Noi avem pregătit și ne dorim să fie și în implementare un proiect de continuitate a acestei piste. Vrem să plecăm de la Mănăstirea Bârnova, să intrăm în capăt CUG, iar apoi să mergem până în capăt Țuțora, sunt 85,63 de kilometri. Noi proiectul îl avem pregătit, așteptăm o nouă finanțare, mai mult ca sigur tot prin AFM vom depune, în momentul în care ei vor da drumul unui grant de finanțare.”

Primarul Iașului, Mihai Chirica declarat că pe teritoriul municipiului vor trebui aduse o serie de modificări ale Ordonanței de Urgență numărul 195 astfel încât să se permită circulația bicicletelor pe carosabil deoarece sunt zone unde spațiul disponibil nu permite amenajarea unor piste de biciclete pe trotuare: ”Trama stradală, fiind supra-aglomerată cu numărul infernal de mașini care încă conviețuiesc împreună cu noi, face aproape imposibilă posibilitatea de a mai lua din trama stradală și pentru biciclete. Încercăm să modificăm ordonanța 195 prevind circulația pe drumurile publice și să favorizăm prezența lor în zona carosabilă.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

