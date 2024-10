TUIASI – Teatru, capoeira, cros printre cămine și concert „Gașcă Chitară Grozăvești”, de Ziua Campusului „Tudor Vladimirescu”

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași va celebra, pe 7 iunie 2022, Ziua Campusului „Tudor Vladimirescu”, o sărbătoare aflată la cea de-a II-a ediție.

Anul acesta evenimentul va avea loc pe tot parcursul zilei de marți, începând de la primele ore ale dimineții. Astfel, de la ora 9.30 va începe din zona Sălii de sport a campusului „Crosul TUIASI”, o activitate dedicată studenților și angajaților Politehnicii ieșene. Seara, de la 18.00, în parcul dintre căminele T9-T11, va avea loc un spectacol de teatru în aer liber, o demonstrație de Capoeira, dar și un concert susținut de Gașcă Chitară Grozăvești.

TUIASI aniversează și în acest an revoluția celui al cărui nume îl poartă campusul studențesc, pe Tudor Vladimirescu, împlinindu-se 201 ani de la acest eveniment istoric, dar și peste 56 de ani de la începerea lucrărilor la primele cămine din campus.

„Generație după generație vedem, prin studenții noștri, că există un spirit al «Tudorului» care se transferă an de an, indiferent de preocupările tinerilor, pasiunile și hobby-urile lor. Sărbătorim mereu acest spirit, prin evenimente mici sau mari, tot timpul anului. Dar el ne dă și nouă, celor din administrație, puterea să începem proiecte uneori poate prea ambițioase. Am proiectat alături de studenți bucătării, spălătorii, spații verzi și săli de lectură. Ne-am consultat spre ce proiecte de investiții și regenerare urbană să ne concentrăm prima dată atenția. Așa s-a născut și această celebrare din iunie, care vrem să devină tradiție: o zi în care să sărbătorim studenția, spiritul din «Tudor», unul unic care nu știu dacă se mai regăsește în altă parte în Iași”, a declarat ing. Bogdan Budeanu, directorul Campusului studențesc „Tudor Vladimirescu”.

Cu această ocazie, Politehnica ieșeană organizează Crosul TUIASI, un eveniment care își propune să stimuleze practicarea sportului în rândul studenților și a angajaților TUIASI. Participanții sunt așteptați de la ora 9.30, la Terenul nr. 3 – terenul „roșu” de lângă sala de sport, pentru realizarea formalităților de începere a întrecerii sportive, urmând să alerge pe aleile din campus pe un traseu prestabilit. Startul va fi dat la Terenul nr. 3, urmând să continue prin fața Cantinei, pe lângă căminul T8, se va trece apoi printre căminele T9 și T10, iar din fața căminelor T5-T6 se va continua pe alee până în spate la T17, când participanții vor face dreapta printre căminele T21 și T1-T2, urmând să continue în linie dreaptă până în zona Sălii de sport. Cei care vor să își testeze rezistența și să facă mișcare vor primi apă și fructe din partea organizatorilor pentru a rezista cu brio traseului de aproximativ 1,5 km.

Seara, petrecerea va începe în parcul dintre căminele T9-T11. De la ora 18.00, actorii Ateneului Național din Iași vor pune în scenă un spectacol în aer liber intitulat „Dineu cu proști”, o comedie spumoasă pentru toate vârstele. Ulterior, programul este urmat de o demonstrație de Capoeira pregătită de către Asociația Sportivă K-Noi.

Momentul cel mai așteptat al serii va fi concertul celor de la Gașcă Chitară Grozăvești. Aceștia vor urca pe scenă de la ora 20.00 cu un program care include cele mai cunoscute melodii folk românești, dar și coveruri la unele dintre cele mai apreciate hituri românești.

Ziua Campusului „Tudor Vladimirescu” a fost sărbătorită pentru prima dată anul trecut, în 2021. Primele cămine din „Tudor”, T1 – T4, au fost finalizate în 1969, iar construcția tuturor celor 21 de cămine de astăzi s-a încheiat în 1982, când a fost dat în folosință căminul T19, împlinindu-se astfel 40 de ani de existență, în această formă, a campusului.

Căminele studențești sunt însă în prezent puse într-o cu totul altă lumină, fiind realizate periodic proiecte de regenerare și reabilitare, cu un suflu nou pentru spațiile de petrecere a timpului liber, pentru spațiile verzi sau cele destinate sportului. Campusul „Tudor Vladimirescu” este unul dintre cele mai mari din țară, cu o suprafață de aproximativ 14 hectare, căminele acestuia adăpostind în prezent aproximativ 8.000 de studenți. Doar căminul T17 are o capacitate de cazare, în regim normal, de peste 1000 de persoane.