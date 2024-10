Tradiții – Mesaje SMS Felicitări de Florii || Mesaje aniversare Florii

Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim – Duminica Floriilor sau Duminica Stâlpărilor, aşa cum mai este numită, are loc în duminica dinaintea Învierii Domnului (a Sfintelor Paşti), în acest an la 25 aprilie.

Obiceiuri şi tradiţii de FLORII

De Florii, atenţia comunităţii tradiţionale era îndreptată, pe lângă sărbătoarea religioasă, către renaşterea vegetaţiei. De fapt, denumirea populară a sărbătorii vine de la zeiţa romană a florilor, Flora, peste care creştinii au suprapus sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim. Astfel, pe lângă sărbătoarea creştină a intrării Mântuitorului în Ierusalim, au apărut şi nenumărate obiceiuri şi tradiţii, atât în mediul rural, cât şi în cel urban, cele mai multe de sorginte păgână.

De exemplu, de FLORII se obişnuieşte să se facă „de ursită”, astfel că fetele aflau, prin diverse procedee, dacă se vor căsători sau nu în acel an. Tot de FLORII, mărţişorul purtat până în această zi se pune pe ramurile unui pom înflorit sau pe un măceş, iar zestrea se scoate din casă, pentru aerisire.

Înaintea sărbătorii, fetele nemăritate din Banat şi Transilvania obişnuiesc să pună o oglindă şi o cămaşă curată sub un păr altoit. După răsăritul soarelui, aceste obiecte sunt folosite în farmece pentru noroc în dragoste şi sănătate.

De asemenea, la miezul nopţii, se fierbe busuioc în apă, iar dimineaţa fetele se spală pe cap cu această fiertură, ca să le crească părul frumos şi strălucitor. Ce rămâne se toarna la rădăcina unui păr, în speranţa că băieţii se vor uita după ele ca după un copac înflorit.

În popor se mai spune că cine îndrăzneşte să se spele pe cap în ziua de Florii fără apă descântată şi sfinţită riscă să albească.

La toate popoarele creştine pot fi întâlnite diferite obiceiuri, unele chiar similare celor de la noi, majoritatea având în prim-plan palmierul sau salcia. Aceste tradiţii nu au nimic în comun cu spiritul creştinesc al praznicului Intrării Mântuitorului în Ierusalim.

In ziua Floriilor, oamenii merg cu ramuri de salcie la biserica, pentru a-L intampina tainic pe Hristos. Ele sunt sfintite si puse la icoane. Se credea ca nu e bine sa renunti la aceste ramuri daca nu au venit celelalte Florii. Oamenii le puneau si pe pomii fructiferi, pentru a-i ajuta sa rodeasca. Exista credinta ca abia acum pomii prind putere sa rodeasca. De aceea, nu se plantau pomi inainte de Florii, de teama ca acestia sa nu ramana fara rod.

In ziua de Florii, stupii erau impodobiti cu ramurile de salcie sfintite, ca albinele sa se bucure de binecuvantarea divina.

In unele sate, matisorii erau aruncati in curte cand incepea sa bata grindina. Insa, ramurile de salcie aveau in principal menirea de a-i feri pe oameni de duhurile necurate.

Ramura de salcie sfintita era utilizata si in scopuri terapeutice. Oamenii inghiteau matisori de pe ramura de salcie, pentru a fi feriti de diferite boli. Batranele se incingeau cu salcia ca sa nu le mai doara salele. Exista si obiceiul ca parintii sa-si loveasca copiii cu nuielusa de salcie, cand veneau de la biserica. Credeau ca asa vor creste sanatosi si intelepti.

În trecut, ramura de salcie sfinţită era folosită şi în scopuri terapeutice. Oamenii înghiţeau mâţişori de pe ramura de salcie pentru a fi feriţi de diferite boli, iar bătrânele se încingeau cu salcia ca să nu le mai doară şalele.

De asemenea, exista obiceiul ca părinţii îi lovească pe copii cu nuieluşa de salcie când veneau de la biserică, pentru a creşte sănătoşi şi înţelepţi.

Arabii aprind candele, împodobite cu flori, pe care le pun printre frunze de palmier, iar grecii împletesc cruci din tulpini. La popoarele slave este obiceiul ca cei apropiaţi să îşi dăruiască ramuri de salcie în această zi.

În sâmbăta Floriilor, femeile din unele zone ale ţării aduc ofrandă de pomenire a morţilor, împărţind plăcinte de post.

În sâmbăta Floriilor se mai făcea un ceremonial complex numit Lazăriţa, după modelul colindelor, la care participau doar fetele. Una dintre fete, numită „Lazăriţa”, se îmbrăca în mireasă şi colinda, împreună cu celelalte, în faţa ferestrelor caselor.

În cazul în care aveţi persoane dragi care poartă numele de Camelia, Margareta, Violeta, Lăcrămioara, Narcisa, Crina, Iris, Dalia, Anemona, Brânduşa sau, în cazul bărbaţilor, Viorel, Florin, Florian, Florentin, Florinel, Crin trebuie să le trimiteţi un gând bun şi cum o puteţi face mai bine decât printr-un mesaj.

Iti doresc o ora de liniste, o zi de pace, o saptamana de soare, un an de iubire, un veac de sanatate si un mileniu de bani. La Multi Ani!

Daca toata lumea iti doreste ca aceasta zi sa fie una minunata, eu iti urez ca toate zilele ce urmeaza sa fie pline de bucurii si realizari astfel incat acest nou an sa iti umple sufletul de voie buna. La multi ani!

Sa ai o zi frumoasa. Sa te bucuri de numele pe care-l porti, sa fii fericita, iubita si bucuroasa. La Multi Ani!

Iti doresc o ora de liniste, o zi de pace, o saptamana de soare, un an de iubire, un veac de sanatate si un mileniu de bani. La Multi Ani!

Daca toata lumea iti doreste ca aceasta zi sa fie una minunata, eu iti urez ca toate zilele ce urmeaza sa fie pline de bucurii si realizari astfel incat acest nou an sa iti umple sufletul de voie buna. La multi ani!

Sa ai o zi frumoasa. Sa te bucuri de numele pe care-l porti, sa fii fericita, iubita si bucuroasa. La Multi Ani!

Onomastica fericita! Ziua numelui sa fie luminoasa si sa se prelungeasca in multe altele aducatoare de bucurii. LA MULTI ANI!

Drumul vieţii tale să fie presărat cu flori, ghiocei ca să îţi păstrezi sufletul tânăr şi curat, trandafiri ca să fii veşnic iubită şi margarete pentru a-ţi aminti mereu să zâmbeşti. Eşti cea mai aleasă floare între flori!

Există flori în grădina mea, există flori în parc, dar nimic nu este mai frumos decât atunci când buzele noastre se întâlnesc în întuneric! Eşti cea mai frumoasă floare a mea!

Să primeşti flori de ziua ta, Să înveţi de la fiecare floare să iubeşti, să fii tandră, să luminezi pe cei din jur, să-i laşi să te admire, să aduci bucurie şi sărbătoare. La mulţi ani!

Totul pe lume se schimbă, doar florile se deschid în fiecare primăvară; pentru că eşti minunată, toate florile din lume îţi urează la mulţi ani!

Această zi să îţi aducă atât de multe flori încât să te pierzi printre ele şi tot atâtea declaraţii de dragoste! Tu eşti singura mea floare de pe pământ!

Pentru că eşti minunată, toate florile din lume urează “la mulţi ani!” unei alte flori.

Această zi este dedicată celui mai frumos lucru din lume: unei flori. La mulţi ani!

Aş vrea de aici să vii, în alte lumi senine, în dimineaţa de Florii, să mă cunun cu tine.

La mulţi ani, sănătate şi fericire! Să ciocnim un păhărel, celebrând un “Floricel”.

Eşti cea mai frumoasă floare dintre flori şi te iubesc enorm!

Dintr-o lume plină de flori tu eşti trandafirul meu şi vreau să rămâi mereu. La mulţi ani!

Îţi doresc ca această zi minunată de primăvară să fie urmată de altele mult mai frumoase şi mai deosebite, pline de bogăţie sufletească şi nu numai. La mulţi ani!

O zi frumoasă începe cu o floare. Viaţa este frumoasă pentru că tu exişti. La mulţi ani!

La muţi ani floricica mea! Să fii întotdeauna la fel de înfloritoare şi minunată!

Te iubesc floricel şi îţi doresc un la mulţi ani frumuşel!

Flori frumoase să răsară-n calea ta, zile lungi şi fericire îţi doresc din partea mea. La mulţi ani de ziua numelui!

Această zi este dedicată celui mai frumos lucru din lume – florile, minuni ale naturii. La mulţi ani!

Pentru că eşti minunată, toate florile din lume îţi urează „la mulţi ani!”

Îţi mulţumesc că m-ai învăţat să cred în lucrurile mărunte, să mă bucur cu tot sufletul de bogăţia culorilor vieţii.

Departe-aş vrea de-aici să vii,/ În alte lumi senine,/ În dimineaţa de Florii/ Să mă cunun cu tine.

Fiind o zi de sărbătoare creştinească, nu-mi vine decât să mă gândesc la Dumnezeu şi să-l rog să ocrotească familiile noastre şi pe cei dragi ai noştri, oriunde s-ar afla şi să binecuvânteze vremurile şi lumea în care trăim.

Motoceii sa vă intre în casa cu mult belşug şi spor în toate. Florile să-ţi fie aproape

Fie ca pe oriunde ai merge, trandafiri să-ţi răsară în cale şi garoafe să-ţi rămână în urmă…

Florii alese şi zile senine, săptămâna patimilor să te ţină în leagăn de flori şi lumina curată, dumnezeiască.

Astăzi, fiind o zi frumoasă şi ştiind că-i ziua ta,/În parfumul dimineţii, ţin a te felicita. La mulţi ani de ziua numelui!

Azi uita cine eşti şi trezeşte-te la viaţă odată cu natura! Fii un fluture zglobiu şi aşează-te pe prima floare a purităţii!

Totul pe lume se schimbă… doar florile se deschid în fiecare primăvară… Pentru că eşti minunată, toate florile din lume îţi urează La mulţi ani!

Drumul vieţii tale să fie presărat cu flori: cu ghiocei ca să îţi păstrezi sufletul tânăr şi curat, cu trandafiri ca să fii veşnic iubita şi cu margarete pentru a-ţi aminti mereu să zâmbeşti. La mulţi ani de Florii!

Vei primi flori de ziua ta… Să înveţi de la fiecare floare să iubeşti, să fii tandră, să-i luminezi pe cei din jur, să-i laşi să te admire, să aduci bucurie şi sărbătoare… La mulţi ani!

Pentru că florile înfloresc în fiecare primăvară, Pentru că suntem tineri şi iubim prietenia, În numele ei şi a tot ce-i frumos, Eu îţi doresc fericirea!

De ziua ce-ţi surade-n prag, Şi-i porţi frumosul nume, Eu îţi doresc tot ce-i mai drag, Şi mai frumos pe lume.

Să primești flori de ziua ta. Să înveți de la fiecare floare să iubești, să fii tandră, să luminezi pe cei din jur, să-i lași să te admire, să aduci bucurie și sărbătoare. La mulți ani!

De ziua ce-ţi surâde-n prag, Şi-i porţi frumosul nume, Eu iţi doresc tot ce-i mai drag, şi mai frumos pe lume.

De ziua numelui tău, îţi doresc ca toate lucrurile bune şi frumoase să te copleşeasca şi să strălucească în calea ta către fericire şi succes. La mulţi ani!

De Florii zi sfanta, sa se rasfranga asupra ta bunatatea si dragostea ce izvorasc dintr-o inima mare si iubitoare.

Ziua numelui să-ti fie plină de realizări şi să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viaţa ta! La mulţi ani!

Pentru că ești o persoană deosebită, toate florile din lume urează un sincer “La mulți ani” unei alte flori!

– Onomastică fericită! Ziua numelui să fie luminoasă și să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii. LA MULȚI ANI!

Flori frumoase să răsară-n calea ta, zile lungi și fericire îți doresc din partea mea. La mulți ani de ziua numelui!

De ziua numelui tău, îți doresc ca toate lucrurile bune și frumoase să te copleșeasca și să strălucească în calea ta către fericire și succes. La mulți ani!

De Florii zi sfanta, sa se rasfranga asupra ta bunatatea si dragostea ce izvorasc dintr-o inima mare si iubitoare.

Ziua numelui să-ti fie plină de realizări și să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viața ta! La mulți ani!

Dacă toată lumea îți dorește ca această zi să fie una minunată, eu îți urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii și realizări astfel încât să îți umple sufletul de voie bună. La mulți ani!

Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urări pentru o zi minunată și un an plin de realizări. La mulți ani înfloritori!

La mulți ani, sănătate și fericire! Să ciocnim un păhărel, celebrând un Floricel!

De ziua numelui tău, primește din partea mea multe urări de bine, sănătate, mult noroc și împlinirea tuturor dorințelor! Dumnezeu să te călăuzească în tot ceea ce faci. LA MULȚI ANI!

Florii alese și zile senine, săptămâna patimilor să te țină în leagăn de flori și lumină curată Dumnezeiască!

Flori frumoase să răsară-n calea ta, zile lungi și fericire îți doresc din partea mea. La mulți ani de ziua numelui!

Astăzi, fiind o zi frumoasă și știind că-i ziua ta,/ În parfumul dimineții, țin a te felicita. La mulți ani de ziua numelui!

Îţi doresc ca această zi minunată de primăvară să fie urmată de altele mult mai frumoase şi mai deosebite, pline de bogăţie sufletească şi nu numai. La mulţi ani!

Departe-aş vrea de-aici să vii,

În alte lumi senine,

În dimineaţa de Florii

Să mă cunun cu tine

La multi ani , sanatate si fericire !

Sa ciocnim un paharel, celebrand un ”Floricel”

Cineva spunea ca frumusetea trebuie sa moara, iar florile platesc cu frumusetea lor fiecare secunda. Sunt atat de frumoase cand cresc, dar si foarte triste cand sunt rupte si mai traiesc doar cateva clipe. Invata sa asculti florile, sa le admiri frumusetea, dar mai ales invata sa le protejezi, sa le hranesti cu dragoste si bucurie.

Sa primesti flori de ziua ta… Sa inveti de la fiecare floare sa iubesti, sa fii tandra, sa luminezi pe cei din jur, sa-i lasi sa te admire, sa aduci bucurie si sarbatoare… La multi ani!

(Colecţie de mesaje pentru Sărbătoriţii de Florii/FOTO radioiasi.ro)