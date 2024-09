Târgul de Cariere, primul pas spre o nouă poveste. Sunt așteptați peste 20.000 de candidați

Târgul de Cariere, cea mai mare rețea de evenimente de recrutare și employer branding din România și Republica Moldova se întoarce, în lunile octombrie și noiembrie, cu o nouă ediție și pune piața muncii în mișcare în șapte dintre cele mai importante orașe ale țării și capitala Republicii Moldova: Chișinău (4-5 octombrie), Iași (18-19 octombrie), Târgu Mureș (22 octombrie), Sibiu (25-26 octombrie), Ploiești (1-2 noiembrie), Brașov (8-9 noiembrie) și Cluj-Napoca (21-22 noiembrie).

Indiferent dacă ești în căutarea unui loc de muncă, dorești să iei pulsul mediului profesional, urmărești atragerea de talente în compania ta sau creșterea notorietății brandului de angajator, la Târgul de Cariere faci un pas important spre îndeplinirea obiectivelor tale.

Ediția din primăvara acestui an a reunit 20.975 de candidați și 202 angajatori, care au oferit un total de 10.974 de locuri de muncă. Organizatorii se așteaptă la cifre similare în cadrul ediției de toamnă la care vor lua parte numeroase companii locale și internaționale din diverse domenii de activitate, precum: inginerie, auto și automotive, producție, tehnică, IT, logistică, transport, telecomunicații, comerț, marketing și comunicare, servicii și BPO, resurse umane, financiar-bancar și nu numai. Printre companiile care, deja, au confirmat prezența la Târgul de Cariere se numără: Bosch, Genpact, Premium AEROTEC, BNP Paribas, Work in Denmark, Hirschmann Automotive, E.ON, De’Longhi, EXL Service, Stada, Alstom, Azets Insight, Elflein Transport GmbH, Retrasib sau Atoss.

Noi oportunități de dezvoltare profesională pentru studenți

Târgul de Cariere se numără printre evenimentele favorite ale studenților din fiecare oraș în care are loc, drept dovadă fiind numărul mare de studenți prezenți la fiecare ediție. Astfel, organizatorii Târgul de Cariere, din dorința de a oferi tinerilor noi oportunități de dezvoltare în plan personal și profesional, au creat Campus Crown – un campionat captivant de gaming cu două competiții (Counter Strike 2 și League of Legends) destinate studenților din întreaga țară. Campus Crown îmbină perfect pasiunea pentru jocuri video cu dezvoltarea profesională, oferind studenților ocazia de a se remarca atât pe scena esports, cât și în fața viitorilor angajatori. În contextul în care finala Campus Crown va fi găzduită de Târgul de Cariere, în data de 22 noiembrie, la BT Arena (Cluj-Napoca), tinerii care intră în competiție au ocazia de a interacționa față în față cu potențiali angajatori și de a explora perspective de carieră în diverse industrii. Mai mult decât atât, organizatorii oferă premii în valoare de 4.000€ pentru fiecare joc în parte (locul I – 2.000€; locul II – 1000€; locul III – 2x 500€). Pentru mai multe detalii despre competiție, regulament, premii și modalitatea de înscriere, accesați site-ul oficial Campus Crown.

Team building inedit pentru angajații companiilor

Esports Corporate Championship, cea mai mare ligă de esports dedicată angajaților, revine la Târgul de Cariere și oferă participanților oportunitatea de a lua parte la un altfel de team building. Competiția a fost concepută pentru a consolida munca în echipă, pentru a dezvolta abilitățile care țin de comunicare sau strategie, dar și pentru a promova cultura companiilor participante într-un mediu competitiv. Esports Corporate Championship este un eveniment de esports unic, dedicat companiilor, în cadrul căruia angajații au oportunitatea de a-și etala abilitățile din zona de gaming și nu numai, pe parcursul a trei turnee derulate în paralel: Counter Strike 2, League of Legends și EA Sports FC. Etapele de calificare se vor derula, în mediul virtual, pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie, iar marea finală va avea loc în data de 21 noiembrie, pe o scenă de gaming special amenajată la BT Arena, în cadrul evenimentului Târgul de Cariere | Cluj. Înscrierile încă sunt deschise, iar mai multe detalii despre competiție pot fi consultate AICI.

Mai multe informații despre calendarul și programul evenimentelor din toamna aceasta pot fi consultate pe targuldecariere.ro, dar și pe paginile de social media ale evenimentului – Facebook, LinkedIn, Instagram și Youtube.