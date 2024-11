Lista completă a premiilor atribuite la gala de decernare a Globurilor de Aur 2023

Publicat de gabrielarotaru, 11 ianuarie 2023, 06:50

Prezentăm mai jos lista completă a premiilor atribuite la cea de-a 80-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), marţi seară, la Los Angeles.

CINEMATOGRAFIE:

Cel mai bun film – dramă: ‘The Fabelmans’

Cel mai bun film – comedie/musical: ‘The Banshees of Inisherin’

Cel mai bun regizor: Steven Spielberg (‘The Fabelmans’)

Cel mai bun actor într-un film-dramă: Austin Butler (‘Elvis’)

Cel mai bun actor într-un film – comedie/musical: Colin Farrell (‘The Banshees of Inisherin’)

Cea mai bună actriţă într-un film – dramă: Cate Blanchett (‘Tar’)

Cea mai bună actriţă într-un film – comedie/musical: Michelle Yeoh (‘Everything Everywhere All at Once’)

Cel mai bun actor în rol secundar: Ke Huy Quan (‘Everything Everywhere All at Once’)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Angela Bassett (‘Black Panther: Wakanda Forever’)

Cel mai bun scenariu: Martin McDonagh (‘The Banshees of Inisherin’)

Cea mai bună coloană sonoră: Justin Hurwitz (‘Babylon’)

Cel mai bun cântec original: ‘Naatu Naatu’, compus de M.M. Keeravani pentru filmul ‘RRR’

Cel mai bun film străin: ‘Argentina, 1985’ (Argentina)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: ‘Pinocchio’

Premiul onorific Cecil B. DeMille: Eddie Murphy

TELEVIZIUNE:

Cel mai bun serial-dramă: ‘House of the Dragon’

Cel mai bun serial – comedie/musical: ‘Abbott Elementary’

Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Kevin Costner (‘Yellowstone’)

Cel mai bun actor într-un serial – comedie/musical: Jeremy Allen White (‘The Bear’)

Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Zendaya (‘Euphoria’)

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Quinta Brunson (‘Abbott Elementary’)

Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: (‘The White Lotus: Sicily’)

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Amanda Seyfried (‘The Dropout’)

Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Evan Peters (‘Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story’)

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie/lungmetraj TV: Paul Walter Hauser (‘Black Bird’)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie/lungmetraj TV: Jennifer Coolidge (‘The White Lotus’)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial TV: Tyler James Williams (‘Abbott Elementary’)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial TV: Julia Garner (‘Ozark’)

Premiul onorific Carol Burnett: Ryan Murphy. (Agerpres/ FOTO filmnow.ro)