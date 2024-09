Filmul românesc „Anul Nou care n-a fost” a primit trei premii la Festivalul Internaţional de la Veneţia

Filmul românesc „Anul Nou care n-a fost”, regizat, scris şi produs de Bogdan Mureşanu, a primit trei premii la Festivalul Internaţional de la Veneţia.

Pelicula este o tragicomedie care spune povestea unei zile absurde din România lunii decembrie 1989.

La prezentarea în cadrul festivalului, filmul a fost aplaudat şi ovaţionat minute în şir de o sală cu 1.400 de spectatori.

La ceremonia de premiere de ieri, producţia ‘The Room Next Door’ în regia lui Pedro Almodovar a fost recompensată cu cel mai important trofeu – Leul de Aur.

Filmul „Anul Nou care n-a fost” a avut premiera tocmai la Veneţia, în cadrul secţiunii competitive Orizzonti. Este primul lungmetraj semnat de Bogdan Mureşanu. Acţiunea se desfăşoară într-o singură zi, cea de dinaintea Revoluţiei Române. Într-un interviu realizat în cadrul Festivalului de la Veneţia, regizorul Bogdan Mureşanu spunea că evenimentele din 1989 au fost pentru el o revelaţie.

Bogdan Mureşanu: Din punctul meu de vedere, întreg anul 1989 a fost unul special. Eu am trăit acele momente, am crescut în acea perioadă şi am amintiri încă vii despre acea zi.

Premiul juriului Federaţiei Internaţionale a Criticilor de Film şi distincţia pentru cel mai bun scenariu, oferită de critici independenţi, sunt două dintre recunoaşterile acestui film românesc. Totodată, Boróka Biró, directoarea de imagine a filmului, a fost recompensată cu o menţiune specială. The Room Next Door, primul film în limba engleză al regizorului spaniol Pedro Almodovar, a fost recompensat cu cel mai important trofeu – Leul de Aur. Pelicula abordează teme grele precum eutanasia şi schimbările climatice. Cel mai bun regizor a fost desemnat cineastului american Brady Corbet, iar australianca Nicole Kidman şi francezul Vincent Lindon au fost desemnaţi cei mai buni actori. (Rador/ Foto: Facebook/ Anul Nou care n-a fost)