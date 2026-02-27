Crosul caritabil „Alerg pentru mama” – Ediția a V-a, organizat de AMiCUS Iași

Publicat de Andreea Drilea, 27 februarie 2026, 09:37

Crosul caritabil „Alerg pentru mama” – Ediția a V-a, organizat de AMiCUS Iași

Asociația studențească AMiCUS Iași organizează în data de 8 martie 2026, începând cu ora 10:00, în Parcul Copou, crosul caritabil „Alerg pentru mama”, un eveniment de tradiție aflat la cea de-a cincea ediție consecutivă la nivel național. Evenimentul se va desfășura simultan în 13 orașe din România și nu numai, reunind mii de participanți în jurul unei cauze nobile.

Crosul îmbină mișcarea în aer liber cu solidaritatea, având ca scop sprijinirea victimelor violenței domestice. La nivel local, estimăm participarea a aproximativ 200 de persoane, iar la nivel național sunt așteptați câteva mii de alergători și susținători.

O cauză care contează

Fondurile colectate în cadrul evenimentului vor fi direcționate către Casa ADRA, un centru de primire în regim de urgență destinat victimelor violenței domestice, oferind adăpost, consiliere și sprijin pentru un nou început.

La ediția precedentă, evenimentul a reunit, la nivel național, 2.958 de alergători și 350 de voluntari AMiCUS, contribuind la strângerea sumei de 122.057 RON, direcționată integral către această cauză.

Cros pentru toate vârstele

Evenimentul este deschis participanților de toate vârstele, cu trasee adaptate fiecărei categorii:

500 m – cursă dedicată copiilor

2,5 km

5 km

10 km

Înscrierile sunt deschise online pe site-ul oficial: www.amicus.ro.