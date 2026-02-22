Ascultă Radio România Iași Live
Berlinala 2026 / Palmaresul celei de-a 76-a ediţii

Publicat de Andreea Drilea, 22 februarie 2026, 08:43


Pelicula ”Gelbe Briefe” (”Yellow Letters”), în regia cineastului german Ilker Çatak, a fost recompensată sâmbătă seara cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film, principalul trofeu acordat la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin. Filmele româneşti ”De capul nostru”, în regia lui Tudor Cristian Jurgiu, şi ”Atlasul universului”, de Paul Negoescu”, au fost premiate în secţiunile Forum, respectiv Generation Kplus.

Prezentăm mai jos cele mai importante premii acordate în cadrul celei de-a 76-a ediţii a Berlinalei:

Competiţia principală:

Ursul de Aur pentru cel mai bun film: ”Yellow Letters”, Ilker Çatak

Ursul de Argint Marele Premiu al Juriului: ”Salvation”, Emin Alper

Ursul de Argint Premiul Juriului: ”Queen at Sea”, Lance Hammer

Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor: Grant Gee, ”Everybody Digs Bill Evans”

Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare în rol principal: Sandra Hüller, ”Rose”

Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare în rol secundar: Anna Calder-Marshall şi Tom Courtenay – ”Queen at Sea’

Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu: ”Nina Roza”, Genevieve Dulude-De Celles

Ursul de Argint pentru contribuţia artistică deosebită: ”Yo (Love is a Rebellious Bird)”, Anna Fitch şi Banker White

Secţiunea Perspectives:

Premiul GWFF pentru cel mai bun film de debut: ”Chronicles From the Siege”, Abdallah Alkhatib

Menţiune Specială: ”Forest High”, Manon Coubia

Competiţia de documentare:

Cel mai bun documentar: ”If Pigeons Turned to Gold”, Pepa Lubojacki

Menţiune Specială: ”Tutu”, Sam Pollard

Competiţia de scurtmetraje:

Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj: ”Someday a Child”, Marie-Rose Osta

Ursul de Argint pentru cel mai bun scurt metraj: ”A Woman’s Place is Everywhere”, Fanny Texier

Filmmaker Award în secţiunea Berlinale Shorts: ”Kleptomania”, Jingkai Qu

Distincţii acordate înaintea galei de premiere:

Premiile publicului Panorama:

Premiul publicului (Ficţiune): ”Prosecution”, Faraz Sharia

Primul loc: ”Four Minus Three”, Adrian Goiginger

Al doilea loc: ”Mouse”, Kelly O’Sullivan şi Alex Thompson

Premiul publicului (documentar): ”Traces”, Alisa Kovalenko şi Marysia Nikitiuk

Primul loc: ”The Other Side of the Sun”, Tawfik Sabouni

Al doilea loc: ”Bucks Harbor”, Pete Muller

Secţiunea Generation:

Grand Prix pentru cel mai bun film în Generation Kplus: ”Gugu’s World”, Allan Deberton

Menţiune Specială: ”Atlas of the Universe”, Paul Negoescu

Premiul Special pentru cel mai bun scurtmetraj în Generation Kplus: ”Spi”, Navroz Shaban

Menţiune Specială: ”Under the Wave off Little Dragon”, Luo Jian

Grand Prix pentru cel mai bun film în Generation 14plus: ”Sad Girlz”, Fernanda Tovar

Menţiune Specială: ”Matapanki”, Diego Mapache Fuentes

Premiul Special pentru cel mai bun scurtmetraj în Generation 14plus: ”The Thread”, Fenn O’Meally

Menţiune Specială: ”Memories of a Window”, Mehraneh Salimian şi Amin Pakparvar

C.I.C.A.E. Art Cinema Award

”Prosecution”, Faraz Shariat

”On Our Own”, Tudor Cristian Jurgiu .AGERPRES/FOTO afiș oficial

