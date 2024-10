Asociația “Let’s Do It, România!”: Campanie de conștientizare privind Introducerea educației financiare în materia școlară

Asociația “Let’s Do It, România!”, are deosebita onoare de a vă invita să vă alăturați în calitate campaniei de conștientizare privind Introducerea educației financiare în materia școlară. realizata de BCR în parteneriat cu Asociația Let’ s Do It România! Prin jocuri, povești și discuții deschise, copiii pot învăța, în mod relaxat, o mulțime de lucruri despre bani și lumea înconjurătoare.

Jumătate din cetățenii din România întâmpină dificultăți financiare în viața de zi cu zi. Lipsa educației financiare este o problemă majoră, care îi împiedică să economisească. Este ideal ca educația financiară a copiilor să înceapă de la vârste cât mai fragede și să vină ca un proces natural, integrat în viața familiei.

Școala de Bani este un proiect lansat de BCR în anul 2016 și a devenit cel mai amplu și cunoscut program de educație financiară din România. Peste 1.500 de angajați ai băncii au oferit, în paralel cu activitatea lor curentă, cursuri de educație financiară, în unitățile BCR, comunități, școli sau în mediul virtual, prin sesiuni online. În ultimii 8 ani, programul a susținut peste 650.000 de români să aibă o relație mai bună cu banii și să ia decizii financiare inteligente. Banca Comercială Română (BCR) a depășit pragul de 1 milion de români care au beneficiat gratuit de educație financiară, prin cele două programe ale sale dedicate – Școala de Bani și Coaching Financiar, în cei 8 ani de când le derulează în comunități, instituții, companii, dar și unitățile băncii. (650.000 de copii, adolescenți, tineri și adulți absolvenți Școala de Bani).

Educație financiară in materiile predate la școală. Profesorii au puterea de a modela generații întregi, iar prin proiectul LifeLab, elevii lor dobândesc noțiuni de educatie financiara, învață cum să ia decizii financiare înțelepte și exersează munca în echipă. Această petiție înseamnă o șansă în plus, pentru toți elevii din România, de a beneficia de educație financiară interdisciplinară.

Acesta petitie se considera o solutie pentru pregatirea tuturor generatiilor pentru independenta financiara, cat si responsalizarea lor cu privire la bani. Mai multe detalii referitor la această campanie, precum și semnarea petiției privind inițiativa „Școala de Bani”, se poate realiza prin accesarea următorului link: https://www.scoaladebani.ro/lifelab/petitie-online/

Fiecare semnătură este un pas către un viitor financiar stabil!