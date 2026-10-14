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Ziua Internațională a Patrimoniului Cultural Imaterial sărbătorită la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2026, 06:13


În perioada 23 – 25 octombrie 2026, Palatul Culturii din Iași sărbătorește Ziua Internațională a Patrimoniului Cultural Imaterial prin intermediul unui amplu eveniment, derulat de Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Departamentul de Etnologie din cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași și Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”.

Conferința internațională de etno-didactică, ajunsă la ediția a XI-a, este intitulată „Importanța resurselor în transmiterea informației culturale”. Singura conferință din România dedicată metodologiilor de transmitere a culturii tradiționale, al cărei principal organizator este Departamentul de Etnologie din cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași, va reuni în spațiul Muzeului Etnografic al Moldovei, precum și online, specialiști din România și din străinătate, iar deschiderea oficială va avea loc vineri, 23 octombrie 2026, cu începere de la ora 12.00.

Evenimentul științific va fi completat de cea de-a XVI-a ediție a târgului „Meșteri și meșteșuguri tradiționale din Moldova”, manifestare cultural-interactivă al cărei principal organizator este Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”, unicul ONG din România acreditat UNESCO. Actuali reprezentanți ai patrimoniului imaterial din România și din Republica Moldova vor ilustra, în fața Palatului Culturii, meșteșuguri tradiționale precum olăritul, prelucrarea lemnului, industria casnică, port popular, încondeierea ouălor, pielărit, confecționarea măștilor populare, realizarea de icoane, podoabe sau împletituri din fibre vegetale.

Cele două evenimente dedicate Zilei Internaționale a Patrimoniului Cultural Imaterial sunt organizate cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași, Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” Iași și Asociației Societăților Imobiliare din Moldova.

Șef Muzeul Etnografic al Moldovei,

Victor Munteanu

Şef Secție Mediere culturală, Proiecte, Marketing,

Dr. Coralia Costaş

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