Triplă lansare de colecţie: „Staţi în casă!”, „Ieşiţi din casă!” şi „Mergeţi acasă!” de Dan Teodorescu – invitat la ”Bună dimineața” cu Mihai Florin Pohoață – 12.10.2020.

Trei cărţi de colecţie: „Staţi în casă!”, „Ieşiţi din casă!” şi „Mergeţi acasă!” de Dan Teodorescu vor fi lansate în acestă săptămână, sâmbătă 17 octombrie 2020, de la ora 11:00, la Arenele CFR din Iaşi.

”Încă din martie 2020 am spus la toată lumea că noi participăm la un exerciţiu militar la nivel global, dar acum cred că, de fapt, acest „antrenament cu public” s-a transformat într-un adevărat război cu arme biologice.

Ce ne mai trebuie nouă armament convenţional, rachete cu tot felul de raze de acţiune sau avioane de luptă supersonice, când de fapt „VULTURII” pot cotropii lumea largă doar printr-un simplu „praf toxic” fabricat în laborator şi care, vezi Doamne, a fost scăpat în atmosferă din greşeală şi fără nici o intenţie de a face rău cuiva!

Această perioadă în care COVIDUL 19 îşi face doar „meseria” pentru care a fost creat, trebuie să rămână în mintea şi amintirea tuturor şi din această cauză am scris până în prezent trei cărţi de colecţie: „Staţi în casă!”, „Ieşiţi din casă!” şi acum „Mergeţi acasă!” şi fiecare trebuie să înţeleagă din aceste titluri şi pagini lecturate doar esenţa faptelor de zi cu zi prin care trecem în acest an pandemic – 2020.

Totuşi, am dorit să surprind în aceste cărţi multe lucruri pozitive şi să las „manipulările” şi „guşele” doar anumitor confraţi din mass-media naţională şi internaţională, plătiţi gras în acest an.

Probabil că blestematul de „GUVID 19” va continua să ne streseze şi în perioada următoare, poate mulţi ani de-acum încolo, dar vă rog din suflet să vă păstraţi calmul şi demnitatea, să fiţi optimişti şi să nu cădeţi în depresie, că atunci e de jale! Nu vă lăsaţi pradă VULTURILOR!

Până la următorul volum să ne dorim multă sănătate. Doamne ajută!”

