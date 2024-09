Zilele Rezervației Forestiere Tătăruși (ediția a XI-a) – subiect al emisiunii Tradiții de joi, 19 SEPTEMBRIE 2024, ora 21:03 – cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, relatăm de la Zilele Rezervației Forestiere Tătăruși, manifestare aflată la ediția a XI-a. Evenimentul s-a desfășurat în zilele de 16, 17 și 18 august 2024. Radio Iași – partener media al manifestării.

În ziua de 16 august a.c., prima zi a sărbătorii din Comuna Tătăruși, am avut prilejul să stau de vorbă, despre mărcile identitare ale zonei, cu cinci oameni ai locului.

Concret, întâi de toate invităm la dialog pe domnul profesor de muzică Romică Iacob, cel care ne vorbește despre Grupul de folk „ROUA” din Tătăruși. Imediat după, stăm de vorbă cu edilul șef al comunei Tătăruși Costel Iosub, cel care ne vorbește despre împletirea dintre sfânta biserică și tradițiile locului. Alexandru Alexa, profesor de istorie și geografie în Tătăruși, ne oferă „câteva considerații istorice asupra administrației publice locale a comunei Tătăruși în ultimii 160 de ani”.

Domnul profesor Vasile Amarie ne creionează o imagine a Monografiei Comunei, monografie coordonată de către domnia sa.

Spre finalul emisiunii, domnul profesor de istorie Dumitru Gafița ne vorbește despre Muzeul satului, cu accent pe biografia lui Alexandru Vasiliu, folclorist, învățător în perioada interbelică în comuna Tătăruși.

Dragi prieteni, acestea sunt subiectele ediției de astăzi a emisiunii Tradiții, teme pe care le creionăm cu interlocutorii pe care i-am amintit.

În speranța că v-am stârnit interesul, și sigur am făcut-o, vă invit să stați alături de Radio Iași, urmărind emisiunea Tradiții, o emisiune a sufletului dumnevoastră, astăzi, imediat după ora 21.

Inserăm în ediția de astăzi a emisiunii noastre câteva momente muzicale în interpretarea renumitului învăţător Alexandru Vasiliu, cel care i-a cântat profesorului de la Sorbona Hugo Pernot, atunci când ajunsese la vârsta de 56 de ani, motiv în plus de a fi alături de noi, astăzi, imediat după ora 21.

Întâi, invităm la dialog pe domnul profesor de muzică Romică Iacob, cel care ne conturează o imagine a Grupului de folk „Roua” din Tătăruși, grup format din elevii comunei. De la domnul profesor aflăm detalii și despre obiectivele acestui frumos grup, cu accent pe repertoriul pe care membrii acestuia îl interpretează.

În următoarele minute, invităm la dialog pe primarul comunei Tătăruși – Costel Iosub – cel care ne vorbește despre ediția a XI-a a Zilelor Rezervației Forestiere Tătăruși, cu accent pe Muzeul Satului, punct etnografic inființat în anul 1998, atunci când comuna Tătăruși împlinea 600 de ani de atestare documentară; împletirea spiritualității cu tradițiile locului constituie un alt subiect al dialogului pe care-l postăm cu edilul-șef al comunei Tătăruși, Iași.

În ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, relatăm de la Zilele Comunei Tătăruși, județul Iași, sărbătoare care a avut loc în perioada 16 – 18 august 2024.

În cele ce urmează, invităm la dialog pe domnul profesor de istorie și geografie, Școala Profesională Tătăruși, Alexandru Alexa, cel care în prima zi a manifestării a prezentat cercetarea – Câteva considerații istorice asupra administrației publice locale a comunei Tătăruși în ultimii 160 de ani.

Astăzi facem popas în comuna Tătăruși, județul Iași.

Relatăm, după cum bine știți, de la Zilele Comunei Tătăruși, manifestare desfășurată în perioada 16 – 18 august 2024.

În următoarele minute invităm la dialog pe domnul profesor Vasile Amarie, fost director al Școlii din Tătăruși, cel care a făurit, cu pricepere și multă răbdare, câteva proiecte editoriale foarte interesante, volume în care este surprinsă identitatea comunei Tătăruși.

Dragi prieteni, până la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre stăm de vorbă cu domnul profesor de istorie Dumitru Gafița, cel care ne prezintă mărcile identitare ale comunei Tătăruși, cu accent pe sărbătoarea de zilele trecute din comună; povestea muzeului, înființat în anul 1998, este un alt subiect al dialogului cu domnul profesor Dumitru Gafița, mulțumindu-i pentru că și-a deschis sufletul și ne vorbește atât de frumos despre ceea ce avem în zestrea noastră sprituală și materială.

Ascultăm amănunte concrete și despre folcloristul, dascălul Alexandru Vasiliu „unul din cei mai buni învăţători ai judeţului Suceava, rămas simplu după vorbă, după port, cam în felul lui Creangă, a căruia rudă şi este” (Titu Maiorescu).

În volumul − Cântece, urături și bocete de-ale poporului adunate de Alexandru Vasiliu (București 1909, p. XIII), Alexandru Vasiliu despre zona în care ne aflăm susținea: Satul nostru are o frumoasă aşezare, pe două dealuri, prin mijlocul cărora trece „părăul satului” şi-i în apropiere de mănăstirea Probota, de care a şi ţinut moşia noastră până la secularizare. Despre vechii locuitori ai acestui sat n-am putut afla ştiri hotărâte, de unde-s veniţi; dar despre actualii locuitori am aflat din gura bătrânilor că ei sunt veniţi din Ardeal şi anume din partea de Miază-noapte a acestei ţeri. Mai sunt ei câţiva şi din alte părţi, dar grosul mulţimii este venit din Ardeal. Am apucat moşnegi cari spuneau anume satul de unde au pornit o sumă de familii. Dovadă că ei sunt din Ardeal veniţi ne-o dă şi graiul, şi un cântec, pe care mi l-a spus Toader M. Buchilă şi care se poate vedea la No. 3, pagina 171 din acest volum. Graiul Tătăruşenilor, în privinţa rostirii unor cuvinte şi, pe une locuri, şi în privinţa intonării, este deosebit de al satelor de prin prejur. Vecinii ne râd, zicându-ne Ungureni”. În contextul cleor amintite, nu ne rămâne decât să începem dialogul cu domnul profesor de istorie Dumitru Gafița.

Stăm de vorbă cu domnul de istorie Dumitru Gafița, cel care ne povestește despre Muzeul Satului din Tătăruși, județul Iași. L-am întâlnit, la Tătăruși, în prima zi a Zilelor Comunei Tătăruși, manifestare desfășurată în perioada 16 – 18 august 2024.

Radio Iași – partener media al evenimentului.

Din ultima secvență audio pe care o postăm aflăm amănunte despre împletirea dintre credința strămoșească și tradițiile specifice locului, împletire reflectată și în incinta Muzeului Satului din Tătăruși, județul Iași; aproape de final domnul profesor de istorie Dumitru Gafița, pentru fiecare dintre dumneavoastră, are o invitație de a ajunge în Tătăruși și de a vizita acest frumos punct etnografic, unic pe plaiurile Moldovei, muzeu cu o zestre impresionantă.

Raportat la cele prezentate în ediția de astăzi a emisiunii noastre, conchidem: tradițiile sunt pilonii pe care s-a construit cultura neamului nostru de-a lungul timpului. Mai mult, tradițiile ne leagă de strămoșii nostri. Tradițiile neamului nostru sunt un testament al continuității.

