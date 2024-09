(INTERVIU) Campania europeană de prevenție a cancerului „Fii atentă, România!” – interviu cu doctorul Marius Geantă

Caravana Misiunii Uniunii Europene de prevenție a afecțiunilor oncologice se va derula astăzi și mâine la Iași. Campania europeană se desfășoară sub numele de „Fii atentă, România!” și are ca scop transmiterea informațiilor și efectuarea de analize pentru detecția timpurie a cancerului. Inițiată de Directoratul General pentru Cercetare și Inovație al Comisiei Europene, caravana și-a început traseul în Lituania și Polonia, iar ultimul oraș aflat în circuitul românesc este Iașiul. Întregul proiect se va desfășura lângă Palatul Culturii împreună cu cele două unități mobile ale Institutului Regional Oncologic Iași, unde personalul medical al institutului va efectua mamografii și teste HPV.

Într-un interviu acordat colegului nostru, Lucian Bălănuță, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, doctorul Marius Geantă, a precizat că în regiunea de Nord-Est este nevoie de o regândire a facilităților medicale oncologice, pentru a exista mai multe soluții în regiune în sprijinul bolnavilor de cancer:

Lucian Bălănuță: Domnule doctor, care sunt principalele obiective ale caravanei „Fii atentă, România!” în cadrul opririi de la Iași?

Dr. Marius Geantă: Caravana a pornit în luna mai în Lituania, a mers după aceea în Polonia. Această vară și-a petrecut-o practic în România. Obiectivul, în general, este de a atrage atenția asupra problematicii cancerului, asupra misiunii de cercetare asupra cancerului și în particular pentru campania din acest an, temele sunt prevenția și depistarea precoce a cancerului. Misiunea CANCER este una din cele șase misiuni europene și presupune o abordare diferită față de ceea ce știm noi că se întâmplă în mod normal în asistența pacienților cu cancer sau în cercetare-dezvoltare în relație cu cancerul. Diferența constă în implicarea cetățenilor, implicare a societății, implicare a comunităților. Este foarte important să înțelegem care sunt preocupările oamenilor, care sunt percepțiile, preferințele oamenilor, dacă vorbim despre factori de risc sau despre depistarea precoce și de asemenea, este foarte important să îi informăm pe oameni în privința progresului tehnologic, a inovațiilor, dar și să informăm asupra unor aspecte care sunt cunoscute de mult timp, dar poate nu sunt conștientizate atât de mult, iar această conștientizare ar putea să ducă la o prevenție mai bună, la o depistare precoce cu o rată crescută și pe componenta de diagnostic și tratament, la rezultate.

Lucian Bălănuță: Mai există cu siguranță și perspectiva unor consultații medicale. Ce fel de consultații medicale vor fi disponibile la Iași și cine le va oferi?

Dr. Marius Geantă: Această caravană inițiată și coordonată de Comisia Europeană beneficiază în fiecare dintre aceste stopuri de sprijinul voluntar al unor echipe medicale, medici, dar și asistenți medicali. Au fost inclusiv psihologi sau persoane din asistența socială.

Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, nevoile oamenilor sunt diverse și am participat la una dintre aceste activități în această vară și am putut să constat câteva lucruri. De exemplu, unii oameni aveau nevoie să își măsoare tensiunea arterială. Asta s-a întâmplat și se va întâmpla. Unii pur și simplu aveau documente medicale și aveau nevoie de o altă opinie din partea unui medic pe acest subiect. Alți oameni pur și simplu își doreau să discute cu un medic, altul decât medicul curant, care, din motive de restricții ale timpului, nu putea tot timpul să-i ofere toate informațiile de care avea nevoie. Și cred că foarte important este că odată ajunși în caravană, odată ajunși în contact, pe de o parte cu echipa, pe de altă parte cu instrumentele digitale care sunt în caravană, oamenii devin extrem de interesați, vor să afle și mai multe informații, au acces la informații la care nu s-ar fi gândit vreodată că sunt relevante.

Și aș da aici un exemplu: foarte puțini oameni corelează obezitatea, corelează activitățile care țin de nutriție sau sedentarismul, activitatea fizică redusă, cu un risc mai mare de a face cancer. De exemplu, odată ce ai această conștientizare, probabil crește intenția de a face aceste modificări, să scădem greutate, de a începe să mănânc și mai sănătos, de a fi mai activ fizic. Spuneam mai devreme că genul acesta de date sunt cunoscute de zeci de ani, dar din păcate, la nivelul populației generale nu există o conștientizare și neexistând această conștientizare, inclusiv campaniile care vor să ducă la o prevenire mai eficientă a cancerului au o eficiență limitată. Din păcate, noi trebuie să fim conștienți că 40% din tipurile de cancer și din numărul de cancere pot să fie prevenite prin modificări de acest fel ale stliului de viață. Să ne oprim puțin și la acest context al statisticilor.

Lucian Bălănuță: Există statistici actuale privind incidența și mortalitatea cauzate de cancer în regiunea de Nord-Rst a României și cum se compară acestea cu alte regiuni din România?

Dr. Marius Geantă: Lucrurile sunt asemănătoare dacă ne uităm la regiunile din România, aici, sigur, ele sunt asemănătoare prin prisma datelor la care avem acces și din acest punct de vedere nu stăm foarte bine. Doar regiunea în Nord-Vest, cea care este centrată pe Institutul Oncologic din Cluj-Napoca, are registre și date mai aproape de realitate. Pentru a susține afirmația de mai devreme, ne uităm la surse precum GloboCan, surse internaționale care ne arată că România, din păcate, are o mortalitate considerabil mai mare decât media europeană. Nu mai vorbim de statele din Vestul Europei. Și aceasta este o problemă și aici factorii sunt multipli, că și pe de altă parte, asta vedem inclusiv pe datele din România, există o mare diferență, o mare polarizare de fapt a serviciilor medicale în zonele urbane. M-ați întrebat de regiunea Nord-Est aici, de exemplu, aproximativ 80% din pacienții cu cancer din regiunea Nord-Est ajung la Iași, la Institutul Oncologic, pentru a primi tratamentul. Asta ne arată că avem nevoie de o distribuție mult mai bună, de fapt, a serviciilor oncologice de nivel ridicat în cât mai multe dintre județe, pentru că și asta ne arată alte studii la care am participat. cu cât un pacient este mai departe de centrul lui Oncologic, cu atât asistența medicală de care are parte este de o calitate mai scăzută, pentru că pentru mulți pacienți a face drumul, de exemplu, până la Institutul Oncologic, eventual și avea nevoie și de cazare în acest caz în Iași, reprezintă un efort financiar considerabil. Deci acestea sunt lucruri care, pe de o parte, țin de modul în care serviciile oncologice sunt organizate, pe de altă parte fiind țin de puterea de cumpărare, iar din acest punct de vedere, abordările din Misiunea Cancer cred că ne vor permite în anii următori să schimbăm aceste lucruri. Cu atât mai mult cu cât în Iași și în regiune, în Nord-Est, există un cluster foarte activ pe zona sănătății – Imago-MOL – există proiecte în zona medicinei personalizate, cu focus pe oncologie, adică deja lucrurile se întâmplă de câțiva ani și colaborăm împreună cu colegii noștri din regiune pentru a încerca să avem și alte proiecte în anii care urmează pe această zonă de oncologie.

Lucian Bălănuță: Campania aceasta, în România, a început în localitatea Lerești și se va încheia la Iași. De ce a început în respectiva localitate? Are o poveste anume și cum vor continua eforturile de conștientizare în România?

Dr. Marius Geantă: Campania a avut un punct important într-adevăr, în Lerești. Este o localitate din mediul rural din județul Argeș, cea mai mică localitate care a fost vizitată de această caravană. Acest loc a fost ales pentru că în această localitate, Centrul pentru Inovație în Medicină pe care îl reprezint, implementează un proiect pe tema prevenției primare a cancerului. Este un proiect care vizează activarea cetățenilor, activarea comunității, activarea autorităților locale pentru a deveni parte din acest demers de combatere a factorilor de risc. A fost o experiență care cred că va folosi pe viitor pentru a informa viitoare proiecte și viitoare campanii care vizează mediul rural. Știm că, din păcate, mediul rural nu este tot timpul în atenția autorităților de sănătate publică. Este complicat să implementăm campanii de prevenție sau de depistare precoce în mediul rural și sper că, pe de o parte, prin proiectul pe care l-am menționat, pe de altă parte, punând Lerești pe harta acestei caravane a Misiunii Cancer, acest model să fie din ce în ce mai vizibil și să ne ajute în continuare.

Pe de altă parte, unul dintre elementele cheie ale caravanei a constat în faptul că a încercat să nu meargă în acele locuri, cum ar fi, de exemplu, capitalele statelor membre în care, în general, oamenii au cea mai bună asistență medicală posibilă. Pe lângă Lerești, caravana s-a oprit la Brezoi la un festival. De asemenea, s-a oprit în Brașov, la Festivalul de Jazz, în Constanța, la Nostalgia, în Iași, într-un mediu foarte frecventat de oameni, la Palas Mall. Deci, iată, sunt abordări diferite. În urma acestei experiențe, cei de la Comisia Europeană vor extrage suficient de multe informații care ne vor arăta pe viitor cum să abordăm, de exemplu, mediul rural, cum să ducem mesajele pro-sănătate într-un shopping mall, cum să facem activări și engagement cu oamenii care vin la un concert de jazz și să încercăm să introducem mesaje de promovare a sănătății și de prevenția cancerului.

VARIANTA AUDIO A INTERVIULUI:

Marius Geantă este președinte și co-fondator al Centrului pentru Inovare în Medicină, o organizație europeană fără scop lucrativ lider în cercetare, inovare, implementare și politici. El acționează în calitate coordonator al proiectului Horizon Europe Cancer Mission 4P-CAN (Personalized CANcer Primary Prevention research through Citizen Participation and digitally enabled social innovation), Co-Lead of Policy Advisory Group at International Consortium for Personalised Medicine (ICPerMed), Member of 1+ Million Genomes Member States Group representatives. În calitate de co-fondator și președinte al Centrului pentru Inovare în Medicină, Marius Geantă este coordonator și cercetător principal în mai multe proiecte inovatoare legate de cancer (cum ar fi 4P-CAN, ReThinkHPVaccination, PRIME-ROSE, GUIDE.MRD) care vizează punerea în aplicare a EBCP și a misiunii privind cancerul la nivel național, regional și european.