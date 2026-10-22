Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » FILIT 2026, în desfășurare la Iași! Care e oferta festivalului pentru adolescenți? Bună Dimineața cu Adina Șuhan

FILIT 2026, în desfășurare la Iași! Care e oferta festivalului pentru adolescenți? Bună Dimineața cu Adina Șuhan

FILIT 2026, în desfășurare la Iași! Care e oferta festivalului pentru adolescenți? Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 22 octombrie 2026, 10:04

Omul care aduce vestea: FILIT 2026, în desfășurare la Iași! Care e oferta festivalului pentru adolescenți?

Ce se întâmplă la Casa Young Adult? Am aflat în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.

Irina Nichifiriuc și Cristina Munteanu, în matinalul Radio România Iași:

Festivalului Internațional de Literatură și Traducere de la Iași a început ieri, 21 octombrie.

Evenimentele au loc la Casa FILIT din fața Palatului Culturii, Casa Copilăriei, Casa Fantasy, Casa Young Adult, în muzeele din rețeaua Muzeului Național al Literaturii Române Iași, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, în librării și cafenele. FILIT 2026 ajunge și în Penitenciarul Iași și la Clubul de Pensionari „Aleea Rozelor”.

Etichete:
Puls Juridic: Traficul de persoane: cum pot fi sprijinite victimele?
Emisiuni miercuri, 21 octombrie 2026, 12:33

Puls Juridic: Traficul de persoane: cum pot fi sprijinite victimele?

Peste 150 de minori se numără printre cele 430 de victime ale traficului de persoane identificate în primele șase luni ale anului 2026, potrivit...

Puls Juridic: Traficul de persoane: cum pot fi sprijinite victimele?
Albert Enache campion european ISKA la kickboxing – un veritabil nou brand Scorpions Iași. Albert Enache campion european ISKA și antrenorul său Mihai Constantin de la Scorpions Iași cu Mihai Florin Pohoață – 21.10.2026.
Emisiuni miercuri, 21 octombrie 2026, 12:08

Albert Enache campion european ISKA la kickboxing – un veritabil nou brand Scorpions Iași. Albert Enache campion european ISKA și antrenorul său Mihai Constantin de la Scorpions Iași cu Mihai Florin Pohoață – 21.10.2026.

Campion DFS la categoria mijlocie, Albert Enache a câștigat centura DFS în iunie 2026 (la Târgu Jiu), impunându-se în trei meciuri într-o...

Albert Enache campion european ISKA la kickboxing – un veritabil nou brand Scorpions Iași. Albert Enache campion european ISKA și antrenorul său Mihai Constantin de la Scorpions Iași cu Mihai Florin Pohoață – 21.10.2026.
„Antreprenori în comunitate”, o nouă întâlnire dedicată ideilor de afaceri, la Rubik Hub. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 21 octombrie 2026, 10:29

„Antreprenori în comunitate”, o nouă întâlnire dedicată ideilor de afaceri, la Rubik Hub. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Rubik Hub Piatra Neamț, locul în care ideile de afaceri devin realitate! Conferința “Antreprenori în comunitate” se întâmplă pe 29...

„Antreprenori în comunitate”, o nouă întâlnire dedicată ideilor de afaceri, la Rubik Hub. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
(PROMO/AUDIO) Memoria satului românesc, salvată pentru eternitate. Poveștile arhivelor de la Chișinău  teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 22 OCTOMBRIE 2026, ora 21:03 – 22, Radio România Iași – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni miercuri, 21 octombrie 2026, 10:23

(PROMO/AUDIO) Memoria satului românesc, salvată pentru eternitate. Poveștile arhivelor de la Chișinău  teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 22 OCTOMBRIE 2026, ora 21:03 – 22, Radio România Iași – cu Dumitru ȘERBAN

Dragi ascultători, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, stăm de vorbă cu cercetător științific coordonator Mariana Cocieru de la...

(PROMO/AUDIO) Memoria satului românesc, salvată pentru eternitate. Poveștile arhivelor de la Chișinău  teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 22 OCTOMBRIE 2026, ora 21:03 – 22, Radio România Iași – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni miercuri, 21 octombrie 2026, 10:09

FILIT 2026 începe la Iași! Casa Copilăriei îi așteaptă pe copii la Palatul Copiilor. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Începe FILIT! Iașul se transformă într-o poveste culturală autentică și dinamică timp de 5 zile! Scriitorii din toate colțurile lumii vor fi...

FILIT 2026 începe la Iași! Casa Copilăriei îi așteaptă pe copii la Palatul Copiilor. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 21 octombrie 2026, 06:16

(AUDIO)Volumul – ACADEMIA ROMÂNĂ. Filiala Iași. Opt decenii în viața cultural-științifică a Iașului (EUAIC) în prezentarea universitarului ieșean Antonio Patraș (II)

În ziua de luni, 12 octombrie 2026, începând cu ora 11, în Aula Filialei Iași a Academiei Române, Bulevardul Carol I, Nr. 8, a avut loc...

(AUDIO)Volumul – ACADEMIA ROMÂNĂ. Filiala Iași. Opt decenii în viața cultural-științifică a Iașului (EUAIC) în prezentarea universitarului ieșean Antonio Patraș (II)
Emisiuni marți, 20 octombrie 2026, 12:20

(AUDIO) ACADEMIA ROMÂNĂ. Filiala Iași. Opt decenii în viața cultural-științifică a Iașului (EUAIC) prin vocea academicianului Viorel Barbu (I)

În ziua de luni, 12 octombrie 2026, începând cu ora 11, în Aula Filialei Iași a Academiei Române, Bulevardul Carol I, Numărul 8, a avut loc...

(AUDIO) ACADEMIA ROMÂNĂ. Filiala Iași. Opt decenii în viața cultural-științifică a Iașului (EUAIC) prin vocea academicianului Viorel Barbu (I)
Emisiuni marți, 20 octombrie 2026, 12:06

Radio Iași – la 85 de ani. Marian Șerbescu, fost Prefect, fost Subprefect, actual Director Adjunct al DGASPC Iași cu Mihai Florin Pohoață – 20.10.2026.

Cu doar două întreruperi, între 1944 şi 1956, apoi din 1985 până în 22 decembrie 1989, echipa Radio România Iaşi a rămas permanent în...

Radio Iași – la 85 de ani. Marian Șerbescu, fost Prefect, fost Subprefect, actual Director Adjunct al DGASPC Iași cu Mihai Florin Pohoață – 20.10.2026.