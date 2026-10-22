FILIT 2026, în desfășurare la Iași! Care e oferta festivalului pentru adolescenți? Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 22 octombrie 2026, 10:04

Omul care aduce vestea: FILIT 2026, în desfășurare la Iași! Care e oferta festivalului pentru adolescenți?

Ce se întâmplă la Casa Young Adult? Am aflat în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.

Irina Nichifiriuc și Cristina Munteanu, în matinalul Radio România Iași:

Festivalului Internațional de Literatură și Traducere de la Iași a început ieri, 21 octombrie.

Evenimentele au loc la Casa FILIT din fața Palatului Culturii, Casa Copilăriei, Casa Fantasy, Casa Young Adult, în muzeele din rețeaua Muzeului Național al Literaturii Române Iași, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, în librării și cafenele. FILIT 2026 ajunge și în Penitenciarul Iași și la Clubul de Pensionari „Aleea Rozelor”.