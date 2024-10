Festivalul Internațional de Blues și Jazz Dărmăneşti 2022. Marius Diaconescu la ”Pulsul zilei”, cu Mihai Florin Pohoață – 26.08.2022.

Cea de a treia ediție a Festivalului Internațional de Blues și Jazz ,,Open Air in the garden, Dărmănești jazz blues festival” se desfăşoară pe stadionul Uzul din orașul Dărmănești, în perioada 26 – 28 august, în organizarea Asociației ,,Sunetul Munților” și Primăriei orașului Dărmănești.

Conform organizatorilor, 50 de artiști din 6 țări, peste 16.000 km în zbor și peste 5.000 km terestru, 4 aeroporturi, 5 locații de cazare și masă, 10 microbuze în mișcare, trasee de explorare pentru iubitorii de ciclism montan, vânzători stradali, expoziție foto, vinilotecă și multe altele, sunt datele cumulate pentru această nouă ediție a festivalului.

Anul acesta, alături de Kyla Brox (Marea Britanie), câștigătoarea European Blues Challenge 2019 și cei de la Harlem Lake, câștigătorii European Blues Challenge 2022, vor concerta Dan Patlansky (unul dintre cei mai interesanți chitariști contemporani), Trans Express, Meena Cryle, Stones Free, Eliana Cargnelutti, Dusty Ride, Sam Kelly’s Station House, Big Man James Trio, Cotton Pickers, Othello Trio (trupa care a reprezentat România la EBC 2022).

,,Steagurile Marii Britanii, Africii de Sud, Olandei, Italiei, Austriei și Serbiei, vor flutura din nou alături de cel al festivalului, iar după primele acorduri, vibe-ul se va crea din nou, spre bucuria celor care au decis deja să revină la Dărmănești, dar și a celor care vor veni pentru prima dată aici.

Cu ocazia acestui eveniment, cei de la Riding Nature au pregătit pentru festivalierii iubitori de ciclism două trasee de explorare a zonei orașului Dărmănești, care includ atât Castelul Știrbei, cât și Barajul și Lacul de acumulare Poiana Uzului.

De asemenea, artistul plastic, graficianul și fotograful Mihai Baran își va prezenta propria expoziție, intitulată ,,Brothers of rock”, pe care o dedică în acest an și ,,familiei blues in the garden”, iar timișoreanul Emil Biebel va fi prezent cu o parte din ,,Viniloteca” domniei sale.

Sloganul evenimentului este: „Haidi bre la Dărmănești!”, după cum ne-a precizat Marius Diaconescu, inițiatorul și managerul festivalului – invitat astăzi, vineri, 26 august 2022, în intervalul orar 12:40 – 12:50, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Surse: Marius Diaconescu; Romulus Dan Busnea; fiipefaza.com; infomusic.ro