ZidArt – Street Art Festival la Bacău. Bună Dimineaţa cu Adina Şuhan (07.09.2021)

ZidArt – Street Art Festival la Bacău, sâmbătă, 11 septembrie 2021 la Insula de Agrement Bacău.

Fondatorul ZidArt, Lucian Popa a stat de vorbă cu noi în matinalul de la Radio România Iaşi:

Ne vedem pe 11 septembrie, pe Insula Mică Bacău să dăm startul ZIDART 2021 – Pillars of Humanity, într-un eveniment dedicat întregii comunități.

Vă așteptăm cu o atmosferă dinamică, muzică bună, o expoziție de artă, un concurs de pictură, un workshop și un concert în 4 acte.

Anul acesta am hotărât ca înainte să ne apucăm serios de treabă să creăm un prilej de a ne cunoaște și de a intra în atmosfera acestei ediții. Haide să ne bucurăm de artă, să facem schimb de idei, să dansăm și să petrecem o zi plină de culoare împreună.

PROGRAM

13:00 – 16:00 Mateo (Dj set)

Evenimentul începe alături de Mateo, dj și artist mural băcăuan, care va asigura ambientul sonor și atmosfera pentru activitățile din prima parte a zilei.

13:00 – 22:00 Expoziție de artă “Pillars of Humanity”

Expoziția de artă va fi amenajată în incinta evenimentului și va putea fi vizitată pe tot parcursul zilei. Vino să explorezi viziunile mai multor artiști asupra temei acestei ediții și să ne împărtășești propria ta perspectivă.

13:00 – 18:30 Concurs de pictură

Haide să vezi cum prinde viață o pictură murală. În cadrul evenimentului vei putea urmări 10 artiști implementându-și viziunea asupra temei Pillars of Humanity, live, într-un concurs de pictură.

13:00 – 19:00 Workshop de pictură pentru copii

Cei mici sunt publicul nostru cel mai important. Îi invităm cu drag, să ne jucăm cu vopsele, culori și idei în cadrul unui workshop de pictură. Vom pune la dispoziție suprafețele de lucru, toate uneltele necesare, îndrumarea și entuziasmul nostru.

16:00 – 16:30 Concert Little Dizaster

Little Dizaster este o trupă de hard rock, înființată la sfârșitul anului 2019 în cadrul asociației culturale Brothers of Rock. Membrii acestei trupe vor să aducă la concertele lor cat mai mulți adolescenți cu scopul de a readuce popularitatea rock-ului în orașul Bacău.

16:30 – 17:00 Concert Rancor

Rancor este o trupă de rock din Bacău, la început de drum. Un grup de tineri care și-au unit destinele prin intermediul unei pasiuni comune: muzica rock. Dornici de a-și exprima creativitatea și de a cânta, întâmpină fiecare ocazie și spectacol cu entuziasm și cu determinarea de a evolua.

18:00 – 18:30 Conferință de presă

Dacă vrei să afli mai multe despre viziunea ZIDART și despre ideile care stau în spatele temei din acest an – Pillars of Humanity, te invităm să iei parte la conferința de presă.

18:30 – 19:00 Premiere concurs

Concursul de pictură se va încheia la ora 18:30 și va fi urmat de premierea celor mai bune 3 lucrări. Suntem siguri că vei avea deja o lucrare favorită așa că vino să afli ce părere are juriul și dacă lucrarea care îți place cel mai mult este una din cele câștigătoare.

CONCERTE

19:00 – 20:00 Concert Driftwood

La ora 19:00 începem concertele cu Driftwood, o trupă rock din Bacău compusă din 5 membri: Mara Trefaș (voce), Ana Boboc (bass), Ștefan Măgirescu (chitară), Adi Năstasă (chitară) și Sergiu Dimidof (tobe). Driftwood îmbină rock-ul cu diferite genuri muzicale precum muzica blues și creează melodii proprii începând cu „Runaway”.

20:00 – 21:00 Concert Mara Trefaș

Evenimentul se continuă cu un concert solo Mara Trefaș, talent local și artist în ascensiune. Cu o voce distinctivă, pătrunzătoare și plină de emoție Mara va interpreta atât piese cunoscute cât și creații proprii care te vor cuceri de la prima audiție.

21:00 – 21:30 Concert QKTY

QKTY ne va face cunoștință cu muzica trap. Un autoproclamat “aproape artist” care se ocupă de muzică de 2 ani. Anul acesta el și-a lansat albumul de debut “UNIVERS”, un exercitiu creativ contemporan și coerent care captează atenția.

21:30 – 22:00 Concert WTF

Veteran al underground-ului local, WTF ne va provoca gândurile și emoțiile în veritabilă tradiție hip-hop: pe beat-uri grele, cu versuri profunde și mesaj semnificativ. Un act final pentru cunoscători și pentru cei care își doresc să cunoască.