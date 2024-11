Poluarea din aer ajunge în sol și ape. Ce înseamnă, mai exact? Bună Dimineața la Radio Iași

Publicat de Andreea Drilea, 7 aprilie 2023, 09:44

Poluarea din aer ajunge în sol și ape. Ce înseamnă, mai exact? Ce efecte pot apărea, în privința agriculturii? În mod real, putem măsura gradul de poluare (cel puțin, în zona Iași)? Ce trebuie să facă fermierii, autoritățile ? Dar, noi, populația?

”Am fost în zona Visan sa prelevez zapada din mai multe locuri si la adincimi diferite. Dimineata am fost la un magazin, am umplut o sacosa cu ce am putut sa fac prelevari cit mai rapid, pina nu incepe sa se topeasca zapada. Pentru ca episodul acesta de ninsori peste Moldova este unul foarte interesant. La fel de interesante au fost si alte citeva detalii: structura fulgilor, poate si cantitatatea, proprietati ce tin (posibil) si de tipologia poluantilor din zona dar si de puzderia de fenomene semnalate asta noapte de populatoa din Iasi: concert de fulgere si zgomote asociate si cu caderi ale retelelor de alimentare cu en electrica. Asa au fost percepute de populatie. Descarcarile electrice si zgomotelele aveau o tipologie aparte, lumina era verzuie, etc. Din aceste considerente, trebuie sa analizam mai multe aspecte.”, nota dl prof univ Silviu Gurlui.

Prof univ.dr. Silviu Gurlui, cadru didactic la Facultatea de Fizică Iași, în direct, prin telefon la matinalul de la Radio România Iași:

FOTO: Silviu Gurlui

Producător: Petronela Cotea Mihai

Realizator: George Marici