Festivalul „PostPrezent” la Teatrul Tineretului Piatra Neamţ. Bună Dimineaţa cu Adina Şuhan (07.09.2021)

Publicat de Andreea Drilea, 7 septembrie 2021, 08:30

Festivalul de Teatru „PostPrezent”, 3-12 sept 2021 la Teatrul Tineretului Piatra Neamţ.

Raluca Naclad, responsabil comunicare la Teatrul Tineretului, ne-a oferit mai multe informaţii despre eveniment în matinalul de la Radio România Iaşi.

FESTIVALUL DE TEATRU PIATRA NEAMȚ

Ediția 32

3 septembrie – 12 septembrie 2021

POSTPREZENT

Programul complet al Festivalului:

10.00 | Teatrul Tineretului

Vreau să fiu povestitor, atelier susținut de Adina Rosetti

16.00 | Muzeul de Artă

Vernisaj: Eroinele

17.30 | Muzeul Memorial „Calistrat Hogaș“ | +12

Compania „Texte bune în locuri nebune“, Cluj-Napoca

Gewalt la Darabani

19.30 | Teatrul Tineretului | +12

Bogdan Zamfir (Belgia)

Something to declare: În comunitatea noastră https://fb.me/e/1byOlyhJp

21.30 | Teatrul Tineretului | +12

Teatrul Tineretului Piatra Neamț

VA URMA. Pe Planeta Oglindă

10.00 | Teatrul Tineretului

Vreau să fiu povestitor, atelier susținut de Adina Rosetti

10.00 | Muzeul de Artă

TT Talks: Ionuț Caras, Cosmin Panaite, Daniel Chirilă, Bobo Burlăcianu

14.00 | Teatrul Tineretului

Spectatorul critic, atelier susținut de Mihai Brezeanu

17.00 | Teatrul Tineretului

Benedek Levente

Vernisaj: „POSTER PREZENT”

18:00 | Teatrul Tineretului | +12

Jeton Neziraj (Kosovo)

Something to declare: Zbor deasupra teatrului din Kosovo

20.00 | Palatul Copiilor | +12

Platforma Culturală „Frilensăr“

alcool, lumină și puțină moarte. studiu de caz

21.45 | Teatrul Tineretului | +12

Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, Suceava

PiSiCi 2

10.00 | Teatrul Tineretului

Vreau să fiu povestitor, atelier susținut de Adina Rosetti

11.00 | Teatrul Tineretului | +12

Teatrul Tineretului Piatra Neamț

Pattern

14.00 | Teatrul Tineretului

Spectatorul critic, atelier susținut de Mihai Brezeanu

15.00 | Muzeul de Artă

Revista Scena.ro #52: Dosarul Polonez – Oana Cristea Grigorescu și Pawel Rutkowski

16.00 | Casa Culturii „Ion Creangă”, Târgu Neamț

ceva Dialog: despre teatrul educațional în comunitate

17.00 | Teatrul Tineretului | +12

Jakub Skrzywanek (Polonia)

Something to declare: MUZEUL HOLOCAUSTULUI ROMÂNESC, o poveste care mai bine rămâne nespusă.

19.00 | Palatul Copiilor | +12

Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, Suceava

TITANICUL

19.00 | Casa Romașcană, Roman | +12

Teatrul Evreiesc de Stat, București

STAND-UP LECHAIM!

20.30 | Teatrul Tineretului | +12

Michal Hába & Jindřich Čížek (Republica Cehă)

Something to declare: Eroi ai muncii capitaliste

11.00 | Muzeul de Artă

TT Talks: Gianina Cărbunariu, Daniel Chirilă, Adina Lazăr

12.30 | Muzeul de Artă

Lansare de carte: „Un CLICK și … 1000 de realități” de Cristina Rusiecki

14:00 | Teatrul Tineretului

Spectatorul critic, atelier susținut de Mihai Brezeanu

18.30| Palatul Copiilor | +12

Teatrul Evreiesc de Stat, București

STAND-UP LECHAIM!

20.00 | Teatrul Tineretului | +12

Asociația Pro Teatru, Zalău

VERDE TĂIAT

11.00 | Muzeul de Artă

Lansare de carte: „Nu sunt eu” de Maia Morgenstern

14.00 | Teatrul Tineretului

Spectatorul critic, atelier susținut de Mihai Brezeanu

17.00 | Teatrul Tineretului

Dan Perjovschi

Vernisaj: Desen de intrare

19.00 | Rubik Hub | +12

Centrul Dialectic, București

MAMA

21.00 | Teatrul Tineretului | +12

Teatrul Dramaturgilor Români, București

NU SUNT EU. Maia Morgenstern. O biografie

11.00 | Muzeul de Artă

TT Talks: Mihai Lukács, Tibor Pálffy

16.00 | Liceul de Arte „Victor Brauner”

TT Talks: O după-amiază cu Dan Perjovschi

18.30 | Teatrul Tineretului | +12

unteatru, București

DOMENIUL LUPTEI

20.30 | Palatul Copiilor | +14

Teatrul „Tamási Áron“, Sfântu Gheorghe

REGINA PRĂJITURILOR

10.00 | Muzeul de Artă

TT Talks: Catinca Drăgănescu, David Schwartz

11.00 | Teatrul Tineretului | +12

Proiecție film: Ieșirea trenurilor din gară

14.00 | Teatrul Tineretului

TT Talks: Adrian Cioflâncă

17.00 | Palatul Copiilor | +12

Teatrul Tineretului Piatra Neamț

Viitorul din trecut

19.00 | Teatrul Tineretului | +12

Something to declare: Europa intubată

Nicoleta Esinencu & Doriana Talmazan (Republica Moldova)

20.00 | Palatul Copiilor | +12

Teatrul Tineretului Piatra Neamț

Viitorul din trecut

20.00 | Colegiul Național „Calistrat Hogaș“ | +12

Teatrul Masca, București

BUCUREȘTI LIVRATOR

11.00 | Muzeul de Artă

Lansare de carte: „Caleașca aurită” și „Statuia vivantă” de Mihai Mălaimare

12.00 | Muzeul de Artă

Lansare de carte: „Un virus pe scena lumii. Teatrul și pandemia 2.0”, coordonator Oltița Cîntec

14.30 | Muzeul de Artă

Lansare de carte: ”20 Ground-Breaking Directors of Eastern Europe

30 Years After the Fall of the Iron Curtain” (2021), editori: Kalina Stefanova, Marvin Carlson; prezintă: Maria Zărnescu

16.30 | Teatrul Tineretului | +12

Proiecție film: Justiție nevăzută. 5 teme despre justiție și dreptate

18.00 | Teatrul Tineretului

TT Talks: Codru Vrabie

19.00 | Teatrul Tineretului | +14

Teatrul Municipal „Bacovia“, Bacău

S-a-ntâmplat într-o joi

20.30 | Curtea Domnească | acces general

Teatrul Masca, București

BEST OF LIVING STATUES

10.00 | Muzeul de Artă

TT Talks: Octavian Jighirgiu, Nicholas Cațianis

17.00 | Teatrul Tineretului | +16

Teatrul „Maria Filotti“ Brăila

Râd nervos

19.00 | Parc Cetate, Târgu Neamț | acces general

Centrul Educațional de Arte Performative C.E.V.A.

HEI, TU, VECINE!

19.00 | Teatrul Tineretului | +12

Mădălina Dan (România / Germania)

Something to declare: Piele. Suprafață. Ecran

21.00 | Teatrul Tineretului | +12

Teatrul Tineretului Piatra Neamț

VA URMA. Pe Planeta Oglindă

17.00 | Palatul Copiilor | acces general

Centrul Educațional de Arte Performative C.E.V.A.

HEI, TU, VECINE!

19.00 | Teatrul Tineretului | +14

Teatrul Tineretului Piatra Neamț

Nu atingi niciodată victima