Campania „Ajută-mă să Mă Ajut!”, acţiune caritabilă şi de conştientizare a populaţiei asupra necesităţii facilitării inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor cu nevoi speciale şi a celor care provin din centre de plasament.

Anca Ciliac, în direct la matinalul de la Radio România Iaşi:

Asociatia Cetatenilor Implicati in Comunitate Iasi impreuna cu partenerul Palas Mall lanseaza intre 15 aprilie 2022 -31 iulie 2022 campania „Ajută-mă să MĂ AJUT!” caritabila si de constientizare a populatiei asupra necesitatii facilitarii insertiei pe piata muncii a tinerilor cu nevoi speciale si a celor proveniti din centrele de plasament.

Campania isi propune urmatoarele activitati:

-stand caritabil la Palas Mall (langa magazinul Deichmann), deschis incepand cu data de 30 aprilie, in fiecare sambata si duminica. La standul nostru veti putea admira si achizitiona produse confectionate de tinerii cu sindrom Down si autism si familiile lor, tinerii din centrele de plasament, voluntarii ACIC Iasi, dar si realizate si donate de artisti locali.

-ateliere de creatie caritabile organizate la Palas Mall, langa standul caritabil, dar si in alte locatii din oras, ce vor fi anuntate.

-workshopuri organizate in diverse locatii (scoli, institutii etc) pentru constientizarea populatiei asupra tematicii propuse de campanie.

Afisul campaniei este realizat de Livia Viziteu, voluntar ACIC Iasi.