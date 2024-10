Bună Dimineața: Faced to Face – Festival de cariere la Iași, în sala Pașilor Pierduți!

Publicat de Andreea Drilea, 11 aprilie 2024, 10:15

Conceptul acestei ediții „Faced to Face” redefinește perspectiva asupra muncii și succesului: „Work smart, not hard”.

✨ „Work smart, not hard” dezvăluie ideea că succesul nu este mereu legat de cantitatea de muncă depusă, ci de modul în care această muncă este gestionată și direcționată către obiectivele relevante. ? În ciuda multitudinii de îndatoriri pe care le avem, fie la serviciu, fie în viața de zi cu zi, „Work smart, not hard” ne oferă cheia pentru a deschide ușa soluțiilor inteligente și strategiilor eficiente în vederea atingerii rezultatelor dorite.

Nicoleta Geileanu, coordonatoarea Faced to Face 2024, ne-a povestit ce așteptări are de la această ediție:

Despre proiect:

Faced to face este un nou proiect marca PRIME Iași, ce își propune să aducă studenții și angajatorii reprezentanți ai firmelor de specialitate față în față într-o locație prietenoasă, care să încurajeze interacțiunea dintre aceștia, dar și integrarea

tinerilor pe piața muncii.

?️ Proiectul este conceput sub forma unui festival de cariere. Suntem la cea de a II-a ediție a proiectului ce îi are drept invitați anul acesta pe reprezentanții firmelor: Conduent, Pov21, IT’s Wise, Wantsome, US Travel și Iulis Mall.

? Evenimentul va avea loc pe data de 18 aprilie, în Sala Pașilor Pierduți, în intervalul orar 14:00-18:00. Noi suntem pregătiți să stăm față în față cu piața muncii, tu ești pregătit?