Anca Ciliac a adus vestea în „Bună dimineața” cu Adina Șuhan

Iași – S-a lansat campania „Incluziune în suflet”

Asociația Cetățenilor Implicați în Comunitate Iași a lansat ieri ,12 martie 2023, campania ”Incluziune în suflet”.

Campania își propune conștientizarea populației referitor la trisomii, la nevoile persoanelor diagnosticate cu trisomii (boli genetice determinate de triplarea parțială sau totală a unui anumit cromozom, trisomia 13/sindrom Patau-celebrată în toată lumea pe 13 martie, trisomia 18/sindrom Edwards- celebrată în toată lumea pe 18 martie, trisomia 21/sindrom Down, celebrată în toată lumea pe 21 martie) , dar și strângerea de fonduri pentru sesiuni de art terapie destinate tinerilor cu sindrom Down și autism, beneficiari ai ACIC Iași.

Programul campaniei:

Pentru al doilea an consecutiv participăm la o acțiune internațională, „21 de motive minunate pentru a bea o cafea cu cineva cu Sindromul Down”! propusă de EU for Trisomy 21, ce se va desfășura în mai multe orașe și capitale din Europa. Acțiunea propusă anul acesta este ca tinerii cu sindrom Down să se întâlnească în cafenele și restaurante, cu factori de decizie. Întâlnirile au rolul de a încuraja socializarea, dezbateri într-un cadru non formal și relaxat, pe temele lor de interes, dar și pentru ca tinerii să-si arate și exerseze abilitățile practice (tinerii ii vor servi pe invitați cu ceai și cafea) ce-i recomandă pentru ocuparea anumitor locuri de muncă.

În Iași, calendarul întâlnirilor este următorul:

• 18 martie 2023-ora 10.00, Chez Les Amis, întâlnire cu dna. Manuela Iftimoaei , Manager Proiecte Europene la Fundația Alături de Voi Iași (ADV Iași).

• 20 martie 2023-ora 14.00, Cafeneaua Piata Unirii, întâlnire cu dna. Luminita Munteanu, Director Executiv la Direcția de Asistență Socială Iași și dna. Cristina Danilov, Psiholog la Direcția de Asistență Socială Iași.

• 21 martie 2023-ora 14.00, restaurant CUIB , întălnire cu dl. Costel Alexe, Președinte al Consiliului Județean Iași.

• 23 martie 2023-ora 14.00, restaurant CUIB , întâlnire cu dna. Cosette Chichirău, deputat de Iași, vicepreședinte al Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci din Camera Deputașilor.

– 19 martie 2023, ora 16.00, ”Serată de vals la Ateneu”, Ateneul Național din Iași, dedicată persoanelor cu Sindrom Down, altor persoane cu nevoi speciale și aparținătorilor acestora. Dress code: ținută de epocă (elegantă).

-21 martie 2023, ora 18.00, Palas Mall (zona Atrium), ediția a III a evenimentului și flash mob-ului de dans caritabil ”Dance for Trisomy”, unde mai multe trupe, dar și școli de dans din oraș (dans modern, street dance, dansuri latino, tango argentinian), precum și comunitatea Zumba, își dau mâna și dovedesc încă o data că dansul înseamnă incluziune, unitate, solidaritate, iubire și armonie.

Dress code: galben și albastru.

-stand caritabil în fiecare sâmbătă și duminică, Palas Mall, lângă librăria Cărturești.

Parteneri: Palas Mall Iași, Librăria Cărturești, Ateneul Național din Iași, Cafeneaua Piața Unirii, cafeneaua Chez Les Amis, restaurantul CUIB.

