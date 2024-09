Filologul Adrian Jicu invitat la dialog – în emisiunea Dialog intercultural de vineri, 6 SEPTEMBRIE a.c., ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Invitat al ediției de astăzi a emisiunii noastre este Adrian Jicu, doctor în Filologie, director al Bibliotecii Județene „Costache Sturdza“ din Bacău, lector la Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri“ Bacău.

Invitatul ediției de astăzi a absolvit Facultatea de Litere și Științe a Universității din Bacău, fiind doctor în ştiinţe umaniste cu teza: Henric Sanielevici: Studiu monografic. Semnează cronici literare, comentarii critice, recenzii în revista Ateneu și ține rubrica „Debuturi“, în revista Convorbiri literare.

A publicat volumele Dinastia Sanielevici: Prințul Henric, între uitare și reabilitare (Cartea Românească, 2008), Coordonate ale identității naționale în publicistica lui Mihai Eminescu: Context românesc și context european (Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2012), Caruselul cu hamsteri: Decupaje din literatura post­decembristă (Casa Cărții de Știință, 2014), Mon cher Basile: Eseu despre identitarul lui Vasile Alecsandri (Casa Cărții de Știință, 2014), Baricada de hârtie: Cronici, recenzii și alte anacronisme (Casa Cărții de Știință, 2020). A obținut Premiul Special „Mihai Eminescu“ al Centrului Cultural și al Societății Scriitorilor din Bucovina (2014) și Premiul de Excelență pe anul 2013 în domeniul eminescologiei, acordat de Centrul Academic Internațional Eminescu din Chișinău (2014).

Dragi prieteni, până a vorbi despre o parte dintre cercetările de pe tărâmul științelor umaniste ale interlocutorului nostru, din prima secvență audio pe care o postăm aflăm amănunte concrete despre instituția pe care o coordonează, cu accent pe principalele activități culturale din agenda acesteia.

Subiectul următoarei secvențe audio pe care o difuzăm – Henric Sanielevici: Studiu monografic.

Henric Sanielevici (prenumele, de asemenea Henri, Henry sau Enric, numele de asemenea Sanielevich) s-a născut la 21 septembrie 1875 și a plecat în „satul stelelor” la 19 februarie 1951. A fost jurnalist și critic literar român de origine evreiască, recunoacut pentru activitatea sa în: antropologie, etnografie, sociologie, zoologie.

În următoarele minute, povestim despre volumele: Coordonate ale identității naționale în publicistica lui Mihai Eminescu: Context românesc și context european (Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2012) și Mon cher Basile: Eseu despre identitarul lui Vasile Alecsandri, carte care a văzut lumina tiparului în anul 2014 la Editura Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca.

În cele ce urmează, împreună cu invitatul nostru povestim despre romanul Iorgu, „roman-document, care surprinde în acorduri fine viața unuia dintre cei mai importanți poeți români”. În paginile acestuia „Adrian Jicu recreează totodată o epocă de semnificative transformări istorice și mentalitare. Cu o informație bogată, pornind de la surse edite și inedite, cu verosimile dezvăluiri ale unui univers privat, așa cum trebuie să fi fost el, și incursiuni imaginare în existența zbuciumată a lui George Bacovia”.

Stimați prieteni, pentru că în ultima secvență audio pe care am difuzat-o, am vorbit despre romanul Iorgu, de Adrian Jicu, conchidem chiar prin cuvintele autorului: „Dacă mi-ar fi spus cineva că voi publica un roman, l-aș fi luat în râs… Ca orice băcăuan (prea) serios, lucram la un studiu dedicat lui Bacovia. Un studiu pe care l-am tot amânat, deoarece mereu apărea ceva mai important de făcut. Acum îmi dau seama că, de fapt, trăgeam de timp, fiindcă nu găseam abordarea potrivită. Acestei cărți i-a venit sorocul, pe neașteptate, în 2020. Am scris-o, cu nesfârșite reveniri și ezitări, într-un moment dificil pentru mine. M-am refugiat în lumea lui Bacovia, încercând să-l înțeleg, dincolo de clișee și de prejudecăți. Sper ca Iorgu să spună povestea unui om viu“, motiv în plus de a ne apropia de romanul amintit.

Text și audio: Dumitru ȘERBAN