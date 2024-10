Atelierele de pe Armeană, de Nichita Danilov și ATELIER 35, subiecte ale emisiunii Dialog intercultural din 16 APRILIE 2024, h. 20 și 30 de minute, cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 18 aprilie 2024, 14:16

Reprezentanții Uniunii Artiștilor Plastici din România (Filiala Iași), împreună cu cei ai Uniunii Scriitorilor din România (Filiala Iași) și cei ai Editurii Junimea au lansat, în orașul celor șapte coline, cartea Atelierele de pe Armeană, volum semnat de către scriitorul Nichita Danilov.

Evenimentul s-a desfășurat în ziua de vineri, 5 aprilie 2024, începând cu ora 17 și 30 de minute, în incinta Galeriei de Artă „Th. Pallady” de pe strada Alexandru Lăpușneanu, Numerele 7-9, târgul Iașilor.

În prezența autorului, despre volumul pe care l-am amintit au vorbit: prof. univ. dr. Liviu Suhar, cetățean de onoare al Municipiului și lector universitar doctor Radu Carnariu.

Moderator al evenimentului a fost lector universitar doctor Maria Bilașevschi, critic de artă.

În aceeași incintă, în paralel, s-a desfășurat Expoziția de Artă Vizuală Salonul anual de artă „ATELIER 35”/ 2024, subiect al primei intervenții audio pe care ni-l prezintă Maria Bilașevschi, critic de artă. Maria Bilașevschi ne conturează obiectivele „ATELIER 35”, cu accent pe lucrările expuse de tinerii artiști plastici cu vârsta până în 35 de ani.

Dialogăm cu Maria Bilașevschi, critic de artă, cea care, în următoarea secvență audio pe care o postăm, își exprimă opinia atât despre scriitorul Nichita Danilov, cât și despre conținutul volumului Atelierele de pe Armeană, carte care a văzut lumina tiparului anul acesta la Editura Junimea din târgul Iașilor.

În ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural, relatăm de la prezentarea cărții Atelierele de pe Armeană, de Nichita Danilov. Manifestarea s-a desfășurat vineri, 5 aprilie 2024, începând cu ora 17 și 30 de minute, în incinta Galeriei de Artă „Th. Pallady” de pe strada Alexandru Lăpușneanu, Numerele 7-9, Iași.

Până a difuza interviul cu scriitorul Nichita Danilov, cel care ne povestește din culisele volumului Atelierele de pe Armeană, îi conturăm, succint, o portret biografic, dar amintim și principalele cărți pe care le-a publicat.

Nichita DANILOV s-a născut la 7 aprilie 1952, în satul Climăuţi, comuna Mușenița, judeţul Suceava. Nichita Danilov este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Iaşi. A fost tradus şi publicat în diverse reviste din SUA, Anglia, Cehia, Slovacia, Franţa, Spania, Letonia, Ungaria, Italia, Rusia, Ucraina, Serbia, Estonia.

Amintim selectiv câteva dintre volumele publicate de către scriitorul Nichita Danilov: Fântâni carteziene, poeme, Junimea, 1980 (Premiul Uniunii Scriitorilor din România); Poezii, Junimea, 1987 (Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi); Deasupra lucrurilor, neantul, poeme, Cartea Românească, 1990 (Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi; Premiul revistei Cronica, Premiul revistei Poesis); Mirele orb, poeme, 1995 (Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova); Nouă variaţiuni pentru orgă, poeme, Polirom, 1999 (Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova); Tălpi, roman, Polirom, 2004 (Premiul pentru proză al Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi); Maşa şi Extraterestrul, Polirom, 2005; Ambasadorul invizibil, Polirom, 2010; Celălalt Nichita, eseu, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2013; Omul din eprubetă, roman, Polirom, 2021 (Premiul pentru proză al Revistei Ateneu); Peisaj cu îngeri la fereastră, Junimea, 2022.

Nichita Danilov este cetăţean de onoare al Municipiului Iaşi.

În anul 2004 a fost decorat de Preşedinţia României cu Ordinul Cavaler al Artelor Clasa A. Nichita Danilov este membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al PEN Club European.

Nu ne rămâne decât să începem dialogul cu scriitorul Nichita Danilov, cel care ne povestește despre temele pe care le surprinde în paginile volumului Atelierele de pe Armeană, amintind de artiști pe care i-a întâlnit, cărora le-a cunoscut, evident, pe cât a reușit, din trăirile cu înălțări și căderi, urcușuri și coborâșuri pentru arta umanității.

După cum bine știți, în emisiunea de astăzi relatăm de la prezentarea volumului Atelierele de pe Armeană, semnat de către scriitorul ieșean Nichita Danilov, carte lansată la Iași în ziua de vineri, 5 aprilie 2024, începând cu ora 17 și 30 de minute, în incinta la Galeriei de Artă „Th. Pallady” de pe strada Alexandru Lăpușneanu, Numerele 7-9.

Ultimul interlocutor al ediției de astăzi a emisiunii Dialog intercultural este artistul plastic Liviu Suhar, cel care-și exprimă o opinie pertinentă despre isprava cărturărească semnată de către scriitorul Nichita Danilov.

Raportat la cele prezentate astăzi, încheiem prin câteva cuvinte care aparțin sciitorului Nichita Danilov, autor al cărții Atelierele de pe Armeană (Junimea, Iași, 2024): „Scriind despre pictori, am asemănat atelierele lor cu chiliile unor călugări nărăviţi în singurătate, Imobilul de pe Armeană, l-am comparat cu Turnul Babel pictat cândva de Pieter Bruegel cel Bătrân, care apare azi pe emblema steagului Uniunii Europene, pe când cel de pe strada Lăpuşneanu, nu ştiu de ce, am fost tentat să-l compar mereu cu un templu populat de pelerini, aflaţi în drum spre un iluzoriu Ierusalim, ce ni se va arăta cândva în ceruri… Atelierele pictorilor cunosc, pe parcursul zilei, câteva metamorfoze. Dacă dimineaţa seamănă, într-adevăr, cu nişte chilii, la orele prânzului ele se transformă în nişte anticamere sau chiar saloane de primire. Pictorul se comportă ca un călugăr atâta timp cât are şevaletul în faţă. După ce îl abandonează, sufletul îi dă ghes să-şi propovăduiască propria sa religie în lume…”.

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu temele prezentate – și sigur am făcut-o – vă invit ca vineri, 16 APRILIE 2024, între 20:30 – 21, să fiți alături de Radio România Iași (pe toate frecvențele: 1053 KHz/AM, 90,8; 94,5; 96,3 MHz/FM), pentru a urmări emisiunea: Dialog intercultural.

Ne auzim, online, AICI – https://www.radioiasi.ro/asculta-live/

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Uniunea Artiștilor Plastici din România Filiala Iași