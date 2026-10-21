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Clara Flores la microfonul Radio România Iași – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (21.10.2026)

Este singura artistă româncă de origine chiliană. Are o poveste fascinantă, copilăria sa fiind marcată de lovitura de stat din 1973 și instaurarea regimului condus de dictatorul Augusto Pinochet, ulterior de stabilirea în România, cu familia, la vârsta de 9 ani.

Clara Flores la microfonul Radio România Iași – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (21.10.2026)

Publicat de alexaciobanitei, 21 octombrie 2026, 15:06


Este singura artistă româncă de origine chiliană. Are o poveste fascinantă, copilăria sa fiind marcată de lovitura de stat din 1973 și instaurarea regimului condus de dictatorul Augusto Pinochet, ulterior de stabilirea în România, cu familia, la vârsta de 9 ani.

A avut marea dorință de a deveni actriță și, purtând amprenta culturală a țării sale de adopție, care i-a acordat cetățenia în 1995, și-a îndeplinit acest vis, ajungând o apreciată actriță, dramaturgă și regizoare.

Prezența sa nu trece niciodată neobservată.

Clara Flores Aguilera este invitata specială a ediției SPECTACOLUL ARTEI de miercuri, 21 octombrie 2026, emisiune realizată de Alex Aciobăniței și difuzată în intervalul 21.03 – 22.00.

Clara Flores interpretând personajul Aneta Duduleanu din ”Gaițele”, de Alexandru Kirițescu, producție a Teatrului ”Toma Caragiu” din Ploiești în regia lui Cristi Juncu.

/articol promo, audio, foto: Alex Aciobăniței/

 

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