CÂȘTIGĂTORII Concursului Naţional de lectură „Bătălia cărţilor” (finala locală), ediția a XI-a, 2024

Publicat de gabrielarotaru, 18 noiembrie 2024, 10:38

La Iași, în incinta Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” (American Corner), în ziua de sâmbătă, 11 nov. 2024, începând cu ora 10, s-a desfășurat etapa finală a unei noi ediții a Concursului naţional de lectură „Bătălia Cărţilor”. Concursul s-a desfășurat pe secțiunile: Copii (11-13 ani) și Adolescenți (14-18 ani).

Finala locală a concursului a cuprins dezbaterea Convinge-mă să citesc!. Prin intermediul acesteia, participanţii au prezentat cartea preferată și au răspuns la întrebări pe marginea volumelor pe care le-au citit (zece cărți, Secțiunea Copii; opt volume, Secțiunea Adolescenți).

Câștigătorii Secțiunii Copii (11 – 13 ani) ai ediției de anul acesta sunt: premiul „Cititorul anului” – Ana-Maria Boacă (clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași); premiul pentru „Cea mai frumoasă pledoarie” – Andreea Lungu (clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași); au fost acordate două premii de popularitate și implicare în dezbatere, premii obținute de către elevele – Antonia-Elena Nechita (clasa a VI-a, Școala Gimnazială Costuleni, Structura Covasna, județul Iași) și Olivia Drancă (clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iași); premiul pentru „Cel mai bun portofoliu de lectură” a fost obținut de către eleva Clara-Maria Cristea, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași; premiul pentru – Cea mai bună fișă de lectură a Cărții anului pentru Balena dispărută, scrisă de către Hannah Gold, a fost obținut de către eleva Bianca-Elena Poenaru, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași.

Premiul „Cititorul anului” la Secțiunea Adolescenți (14 – 18 ani) i-a revenit elevei Ioana-Alexandra Rotaru de la Liceul Teoretic de Informatică „Gr. Moisil” Iași.

Imediat după încheierea concursului, am invitat la dialog pe doi dintre premianți. Este vorba despre Ana-Maria Boacă (clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași), cea care a obținut premiul „Cititorul anului” și Andreea Lungu (clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași), cea care a câștigat premiul pentru „Cea mai frumoasă pledoarie”.

Cele două eleve ne povestesc despre cărțile prezentate (Balena dispărută, de Hannah Gold și Celula, scrisă de Susan Campbell Bartoletti), dar ne descriu și atmosfera concursului.

Câștigătorii celor două secțiuni ale fazei locale vor participa la faza națională, concurs care se va desfășura anul viitor.

Înregistrarea postată o difuzăm într-o viitoare ediție a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare zi de vineri, h 20:30, pe toate frecvențele Radio România Iași (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM).

Ne auzim online – AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN