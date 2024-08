Alex Găvan un cuceritor al munților lumii şi ecologist convins – invitat la ”Bună dimineața”, cu Mihai Florin Pohoață – 2.09.2020.

Alex Găvan este un român adevărat şi interesat de soarta ţării şi a pădurilor României.

Pădurile ţării noastre evident că pot fi regenerate însă este nevoie de oameni care să ia atitudine şi să se implice în îndelungatul proces de revigorare, care presupune plantări masive şi o supraveghere atentă a puieţilor.

Cum este 2020, acest an problematic, pentru un adevărat cuceritor al munţilor lumii – Alex Găvan?

A trecut mai bine de un an de când alpinistul Alex Găvan a atins cel de-al şaptelea vârf de peste 8000 m, fără oxigen suplimentar, Gasherbrum 2, din Munţii Karakorum, ajungând astfel la jumătatea proiectului său de a fi primul român care urcă, fără oxigen suplimentar, pe toate cele 14 vârfuri de peste 8000 de metri din lume.

De asemenea, prin această ascensiune, alpinistul trage un semnal de alarmă şi dă startul unei campanii de salvare şi conservare a Aspretelui, considerat cel mai rar peşte din Europa, o specie de peşte-fosilă vie, având o vechime de peste 65 de milioane de ani, informează News.ro.

Pe 18 iulie, ora 12, ora României, Alex Găvan a reuşit să atingă vârful Gasherbrum 2, de 8035 de metri, din munţii Karakorum, Pakistan, fără a folosi oxigen suplimentar sau porteri de altitudine. Cu această reuşită, el şi-a trecut astfel în palmares al şaptelea vârf de peste opt mii de metri. Expediţia, începută pe 14 iunie şi planificată să dureze aproape două luni de zile, a ajuns la final, după ce, în timpul ultimei etape de aclimatizare la 7000 de metri, Găvan şi echipa sa au intuit potenţialul momentului şi au pornit din tabăra trei ascensiunea finală către vârf, ascensiune care a durat 17 ore.

În această expediţie, Găvan i-a avut ca parteneri de coardă pe Don Bowie (alpinist cu peste 19 expediţii himalayene la activ, printre altele, cu vârfurile K2 (8611m) şi Annapurna (8081m) urcate fără oxigen suplimentar, cu care Găvan s-a cunoscut în timpul operaţiunii de salvare organizată pentru Inaki Ochoa de Olza pe Annapurna, în 2008, şi Lotta Hintsa (Finlanda).

În timpul escaladei finale, din cauza unor considerente obiective, Don şi Lotta au fost nevoiţi să renunţe la ascensiune, Găvan atingând vârful singur. Don şi Lotta urmează să reia ascensiunea vârfului în zilele următoare.

În timpul perioadei de aclimatizare, între tabăra de bază, de la 5000 de metri altitudine, de pe gheţarul Abruzzi şi vârf, au fost stabilite trei tabere intermediare la înălţimile de 5900m, 6400m şi 7000m.

Abia revenit din ascensiune în tabăra de bază, Alex Găvan a declarat: „Pe 10 iulie, atunci când am plecat împreună cu Don şi Lotta să stabilim tabăra trei, planul era să dormim două nopţi la altitudinea de 7000 de metri şi astfel să ne finalizăm procesul de aclimatizare.

Urma să coborâm apoi în tabăra de bază pentru a ne odihni şi a fi apoi în formă optimă pentru ascensiunea vârfului. Aveam la noi echipament şi provizii pentru numai şase zile de stat sus pe munte.

În final, cele şase zile s-au trasformat în nu mai puţin de unsprezece, iar ascensiunea de aclimatizare s-a transformat în chiar ascensiunea finală a vârfului.

Este cea mai lungă perioadă compactă de timp pe care am petrecut-o vreodată deasupra taberei de baza în vreo expediţie. A fost un efort extrem de dur şi de intens, cu cinci nopţi consecutive petrecute la peste 7000 de metri.”

Expediţia aceasta a fost a patra încercare a lui Alex Găvan de a atinge vârful Gasherbrum 2, după cele din 2007, 2008 şi 2016. În total, alpinistul a petrecut mai bine de şapte luni pe pantele abrupte ale acestui gigant himalayan.

„Întotdeauna am privit munţii cu reverenţă, i-am privit ca având propria lor personalitate, propriul lor caracter. La fel de unici ca şi noi, oamenii. Nu există doi munţi la fel, nu există două vârfuri la fel. De unde, pentru o ascensiune reuşită, de fiecate dată, abordarea trebuie să fie una extrem de personală şi personalizată. Simt Gasherbrum 2 ca pe o formă de manifestare nonbiologică a vieţii, a materiei. Am ajuns să privesc Gasherbrum 2 ca pe un mare maestru spiritual”, spune Alex Găvan invitat, astăzi, miercuri, 2 septembrie 2020, în intervalul orar 9:10-9:20, din Matinalul ”Bună dimineața” – garanția trezirii zilnice fără griji, pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Surse fotografii: forbes.ro; gsp.ro; m.radiochisinau.md