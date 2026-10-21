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Albert Enache campion european ISKA la kickboxing – un veritabil nou brand Scorpions Iași. Albert Enache campion european ISKA și antrenorul său Mihai Constantin de la Scorpions Iași cu Mihai Florin Pohoață – 21.10.2026.

Albert Enache a devenit campion european ISKA (categoria -70 kg, reguli K-1) pe 9 octombrie 2026, după ce l-a învins prin knock-out (KO) în runda 1 (la secunda 35 din prima repriză) pe francezul Hugo Villeneuve.

Albert Enache campion european ISKA la kickboxing – un veritabil nou brand Scorpions Iași. Albert Enache campion european ISKA și antrenorul său Mihai Constantin de la Scorpions Iași cu Mihai Florin Pohoață – 21.10.2026.

Publicat de mihaipohoata, 21 octombrie 2026, 12:08


Campion DFS la categoria mijlocie, Albert Enache a câștigat centura DFS în iunie 2026 (la Târgu Jiu), impunându-se în trei meciuri într-o singură seară și devenind cel mai tânăr campion din istoria DFS la doar 18 ani și este pregătit la celebrul club Scorpions Iași, sub îndrumarea cunoscutului și respectatului antrenor Mihai Constantin.

Campionul DFS, Albert Enache, a mai făcut un pas important în cariera sa de luptător după ce aseară, la Sala Sporturilor din Iași, în fața a aproape 3.000 de spectatori, l-a făcut KO pe francezul Hugo Villeneuve și a devenit campion european ISKA la categoria mijlocie.

La trei luni după ce a câștigat trei lupte într-o singură seară și a obținut centura DFS, Albert Enache, la numai 18 ani, a impresionat din nou, de data această acasă, la Iași.

Desemnat challenger obligatoriu la titlul european ISKA grație turneului de la Târgu Jiu, Enache s-a confruntat cu un alt challenger după ce deținătorul en-titre al centurii, Marek Pelcis, a anunțat că ia o pauză de minim 6 luni de la kickboxing.

Programat să aibă loc pe durat a cinci runde, meciul dintre Enache și campionul Franței s-a încheiat rapid, după numai 35 de secunde.

Pe pasul înainte al adversarului, Enache a replicat cu un genunchi, care l-a făcut KO pe francez.

Acesta a fost transportat imediat la spital după ce a fost diagnosticat cu fractura de piramidă nazală.

Victoria sportivului legitimat la Scorpions Iași nu a rămas fără ecou. Remy Bonjasky l-a lăudat pe puștiul-fenomen imediat după gală.

„M-a impresionat Albert. La numai 18 ani, luptă foarte matur. A dat un KO cu genunchiul, știți foarte bine că ador lovitura asta. Îl felicit și îi prevăd un viitor mare”, a spus triplul campion mondial K-1.

Vă ofer prilejul întâlnirii cu Albert Enache și antrenorul său Mihai Constantin într-un moment când vibrațiile galei DFS ”Bătălia Moldovei” sunt încă foarte puternice, astăzi, miercuri, 21 octombrie 2026, în intervalul orar 13:40 – 13:50, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Surse: Scorpions Iași; DFS.

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