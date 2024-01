USV Iași este centru de testare ECL

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” a obținut acreditarea pentru a fi centru național de examinare ECL (European Consortium for the Certificate Attainment in Modern Languages). Astfel, USV Iași devine centru de testare ECL, certificarea fiind pentru limbile engleză, franceză, italiană, română, niveluri A2, B1, B2 și C1.

Candidații au printre principalele beneficii echivalarea probei lingvistice la Bacalaureat, certificare internațională în mai multe limbi, certificare parțială pe competențe (scris sau oral) reconversie profesională, proiecte internaționale și certificat redactat în două limbi de către secretariatul Consorțiului ECL. Certificatele ECL au valabilitate nelimitată în timp, şi sunt recunoscute în întreg spaţiu european, în America Centrală şi America de Sud.

Din criteriile pe care trebuie să le dețină o universitate pentru a putea organiza examene de acest tip amintim: să fie o instituție acreditată sau autorizată de o autoritate recunoscută, să aibă experiență dovedită în organizarea de examene, să aibă personal calificat pentru a administra examenele ECL și să dețină spații adecvate pentru a găzdui examenele ECL. În plus, organizațiile care doresc să devină centre naționale de examinare ECL trebuie să efectueze un audit al calității pentru a se asigura că îndeplinesc toate criteriile, lucru realizat de USV la finalul anului trecut. Odată ce o organizație îndeplinește toate criteriile, aceasta poate aplica pentru a deveni un centru național de examinare ECL. Dacă aplicația este aprobată, organizația va primi un certificat care o autorizează să administreze examenele ECL.

Printre responsabilitățile USV Iași amintim înregistrarea candidaților pentru examene, administrarea examenelor ECL, evaluarea lucrărilor scrise și eliberarea certificatelor de competență lingvistică ECL. „Misiunea centrului naţional din România este aceea de a dezvolta o reţea de centre regionale de examinare ECL şi de a promova programul la nivel naţional.

În prezent funcţionează 85 de centre ECL în România, printre care și USV Iași. Pe lângă limbile engleză, franceză, italiană, și română, în luna februarie urmează a primi acreditarea și limba germană pentru nivelurile A2, B1, B2 și C1. Acțiunea de extindere a Consorţiului ECL continuă pentru a facilita candidaților posibilitatea obținerii certificării ECL cât mai aproape de orașul de reședință”, a declarat lector dr. Roxana Mihalache, din cadrul departamentului de Agroeconomie al USV Iași.

(Comunicat USV/ FOTO Radio Iași)