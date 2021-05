The Climate Vertical: o inițiativă pentru România, din dragoste față de natură

Dragostea pentru natură și dorința de a face o schimbare în bine pentru comunitate, a dus la apariția unui concept inovativ, The Climate Vertical (TCV), o inițiativă națională prin care se dorește combaterea efectelor crizei climatice asupra ecosistemului. TCV dorește crearea unei mentalități sănătoase, reconectarea omului cu natura, educarea și creșterea gradului de conștientizare asupra problemelor de mediu, respectiv implementarea unor soluții business pe baza problemelor identificate.

Inițiatorii TCV susțin faptul că natura este o componentă esențială pentru oameni, că noi toți suntem parte din natură și având grijă de ea, avem grijă de noi și de generațiile următoare. De aceea, The Climate Vertical își propune să devină un accelerator global de soluții ce pot revitaliza ecosistemul pe termen lung.

În 2021, The Climate Vertical începe la o scară mai mică, însă cu ajutorul ecosistemului de startup, acceleratorul ar trebui să devină în viitorul apropiat un punct central pentru soluțiile de business în acest domeniu, iar în paralel să genereze o mișcare globală în lupta pentru combaterea efectelor schimbării climatice.

Open Call for Challenges

TCV a lansat pe data de 5 mai un apel deschis pentru identificarea provocărilor sau problemelor climatice. TCV se adresează celor care se confruntă cu probleme cauzate de încălzirea globală și vor să aducă o schimbare în bine.

Open Call for Challenges va rămâne deschis până pe data de 15 mai, ora 23:59.

Poți înscrie provocarea ta aici: https://theclimatevertical.com/open_call_challenges.html

În scopul identificării principalelor probleme cu care se confruntă România din punct de vedere al schimbărilor climatice, pe data de 14 mai, ora 14.00, va avea loc și un Talk pe subiectul „Open Talk: Cum influențează viața noastră schimbările climatice?”, la care vor participa mai mulți experți din acest domeniu. Toți cei dornici să participe la această mișcare sunt invitați să se înscrie succesiv la programele TCV sau separat, în funcție de interesele lor. Printre invitații confirmați sunt: Florin Stoican – Ashoka, Adina Huma – Cofondator R-Create, Radu Păltineanu – Explorer & Speaker.

De asemenea, în perioada 14 – 19 Iunie, va avea loc un Hackathon în timpul căruia, cu ajutorul comunității și echipelor de start-up, vor fi găsite soluții la provocările identificate selectate.

Abordarea The Climate Vertical

Abordarea TCV se axează pe activarea comunităților alături de care vor fi identificate soluții inovative la problemele găsite care, ulterior, se vor implementa în cadrul unor programe create pe baza principiilor de startup. The Climate Vertical atrage oameni din sectorul public și privat, ONG-uri sau persoane care vor să contribuie la rezolvarea problemelor cu care se confruntă natura. Împreună vor trece prin programe de educație și explorare a naturii, procese de ideație prin care se identifică soluții inovative, un bootcamp de construcție soluții, dar și un program de accelerare a echipelor care au potențialul de a scala ideile la nivel global.

Participanții programelor TCV vor avea acces la informații din industrie, o rețea puternică de antreprenori și investitori, resurse și suport operațional pentru lansarea viitoarelor startup-uri.

Despre The Climate Vertical

The Climate Vertical este o inițiativă privată din Romania care își propune să atragă resurse importante în Romania pentru a crește ecosistemul Climate. Am început printr-un parteneriat oficial cu organizația Europeană Climate KIC, organizație parte din European Institute of Innovation and Technology. TCV are priorități similare și se lansează într-un context favorabil: tot mai multe organizații își orientează activitatea spre o economie durabilă, investițiile în cleantech au crescut de cinci ori în ultimii șapte ani, România manifestă nevoia unei investiții în tranziția energetică, având al doilea cel mai scăzut PIB din U.E. Pe lângă elementele menționate există mulți factori interni și externi care grăbesc necesitatea de a acționa pentru un ecosistem sănătos, iar The Climate Vertical este nucleul unei noi mișcări în acest sens.

(Comuniat de presă)