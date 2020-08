Născut în 29 august 1958, Michael Jackson a avut o copilărie care poate inspira groază; a trăit adevărate traume[1], evenimente intense, evenimente care i-au depășit posibilitățile de adaptare generând o sensibilizare excesivă la emoțiile ulterioare.

Și-a dezvăluit o parte a talentului muzical la vârsta de cinci ani, în fața colegilor de clasă și a altor persoane, cu prilejul unui recital de Crăciun. În 1964, Michael și Marlon s-au alăturat fraților Jackson[2], fiind, la început, muzician de backup. La opt ani, Michael și Jermaine au devenit cântăreții principali ai formației[3], care preluase, la vremea respectivă, numele „The Jackson 5”. Conduși de Michael, au câștigat – în 1966 – un concurs important, cu versiuni ale unor șlagăre marca „Motown” – precum hitul lui James Brown, I Got You (I Feel Good)…

Sclipirile vocale ale tânărului Michael, inspirația genială pe care a dovedit-o atunci când începuse să compună muzică, l-au recomadat, de timpuriu, ca o vedetă capabilă să se dispenseze de „sprijinul” familiei. Întâlnirea cu legendarul Quincy Jones avea să schimbe, definitiv, viața artistică a celui care părăsește „The Jackson 5” și își începe parcursul către coroana de rege absolut al muzicii pop. Colaborarea dă roade aproape instantaneu: în 1982, pe piața muzicală americană apare unul dintre cele mai importante albume din istoria muzicii – Thriller devine, peste noapte, unul dintre cele mai vândute; contracte de publicitate, turnee, videoclipuri de milioane de dolari, zeci de milioane de fani de pe întreaga planetă…

Dacă ar fi să mergem pe ideea exprimată de H. G. Wells, „averea, notorietatea, poziţia şi puterea nu sunt deloc măsuri ale succesului”. Michael Jackson lansează alte albume, alte hit-uri care acaparează toate topurile. „New York Times” se lansează într-o tiradă pe cât de riscantă, pe atât de adevărată: „în lumea muzicii pop, există Michael Jackson și toți ceilalți”; tot presa îl proclamă drept „primul Mega Star al planetei”. Fanii încep să se împartă în două categorii: „fanii lui Jacko” și „restul lumii”. Spectacolul creat în jurul concertelor lui este inegalabil, pentru realizarea videoclipurilor sale fiind folosite cele mai noi tehnologii ale momentului. Celebritatea depășește orice închipuire, la fel ca și banii pe care îi încasează din contractele cu casele de discuri sau companii.

Michael Jackson primește o lovitură nebănuită[4]. Este acuzat de abuz sexual asupra unui copil, iar ziarele de scandal de peste Atlantic încep să devoreze subiectul. Chiar dacă se căsătorește cu fiica lui Elvis Presley, tot mai mulți oameni încep să-l acuze de lucruri grave. Artistul încearcă să infirme toate zvonurile într-un interviu urmărit de aproape 100 de milioane de oameni pe care îl oferă, în 1993, realizatoarei Oprah Winfrey, după 14 ani în care refuzase toate ofertele televiziunilor din Statele Unite. În 2005, a fost judecat și găsit nevinovat de încă o acuzație de abuz sexual. Dar decăderea mega-starului este ireversibilă, iar toate încercările de a spune lumii adevărul său se lovesc, practic, de refuzul oamenilor în a-l asculta și înțelege.

În 2009, anunță că va reveni în prim plan cu un „nou super-turneu”, dar consumul excesiv de medicamente i-a adus sfârșitul înainte de împlinirea a cinci decenii de existență…

Feature: Nicolae Tomescu

În după-amiaza zilei de 25 iunie 2009, Michael Jackson a suferit un stop cardiac[5]. Găsit cu pulsul scăzut de către medicul personal și prin încercarea eșuată de a-l resuscita, echipa de paramedici a primit un apel (911) la ora 12:22 p.m. (ora locală), ajungând la fața locului după trei minute și șaptesprezece secunde. A fost raportat că acesta nu respira și au fost făcute manevre de resuscitare cardiopulmonară la fața locului, apoi au dus pacientul, care intrase în comă, la Centrul Medical „UCLA”. Decesul a fost declarat în jurul orei 14:26 (ora locală), în aceeași zi. Autoritățile au programat o autopsie, presa făcând multe speculații în legătură cu „adevărata” cauză a morții. Funeraliile s-au desfășurat în ziua de 7 iulie 2009 (Los Angeles), familia lui Michael Jackson participând la o ceremonie privată organizată în cimitirul „Forest Lawn”, iar la „Staples Center” a avut loc omagiul public. Sicriul a rămas în acel loc[6] pe tot parcursul ceremoniei urmărite de peste 2,5 miliarde de oameni din întreaga lume…

***

Supranumit „Regele muzicii pop”, Michael Jackson rămâne unul dintre cele mai adulate personaje din industria muzicală a tuturor timpurilor:

Prima melodie pe care a cântat-o în fața unui public (la vârstă de 5 ani) a fost Climb Every Mountain , de pe albumul The Sound Of Music ; în copilărie, „MJ ” iubea povestea lui Rip Van Winkle și personajul animat Pinocchio; super-eroul lui favorit era Morph din „X-Men ”

, de pe albumul ; în copilărie, „MJ iubea povestea lui Rip Van Winkle și personajul animat Pinocchio; din „X-Men În timpul adolescenței, Michael Jackson credea că vocea lui seamănă cu vocea lui Minnie Mouse; vocea artistului este cea din „ The Simpsons ”, fapt ţinut secret timp de mai bine de 12 ani – producătorii au confirmat, oficial, abia în 2003 că Jackson a fost cel care a imprimat vocea

„ ”, fapt ţinut secret timp de mai bine de 12 ani – producătorii au confirmat, oficial, abia în 2003 că Jackson a fost cel care a imprimat vocea Una dintre melodiile preferate ale lui Michael Jackson era Come Together , a formației „The Beatles”; pe albumul History există un cover al acestei piese

, a formației „The Beatles”; pe albumul există un cover al acestei piese Videoclipul piesei Billie Jean , difuzat pe MTV , a fost primul videoclip (asumat de canalul de televiziune) al unui artist de culoare

, difuzat pe , a fost (asumat de canalul de televiziune) A apărut – alături de sora sa, Janet Jackson, în videoclipul piesei Scream ; acesta se dovedește, și astăzi, cel mai scump clip din istorie – a costat peste 7 milioane de dolari

; acesta se dovedește, și astăzi,

Printre cei care au semnat regia videoclipurilor lui Michael s-au aflat Michael Scorsese, John Singleton, John Landis

Thriller rămâne cel mai bine vândut album al tuturor timpurilor; Jackson a vândut peste 300 de milioane de albume în întreaga lume

rămâne al tuturor timpurilor; Jackson a vândut peste 300 de milioane de albume în întreaga lume Câştigurile totale ale lui Michael , din drepturi de autor, concerte, piese, videoclipuri sunt cifrate la peste 500 de milioane de dolari

, din drepturi de autor, concerte, piese, videoclipuri sunt cifrate la Michael Jackson a câştigat 8 premii „ Grammy ” într-un singur an , cel mai mare număr obținut vreodată (în perioada de timp care corespunde unei revoluții a Pământului în jurul Soarelui și cuprinde 12 luni)

„ ” , (în perioada de timp care corespunde unei revoluții a Pământului în jurul Soarelui și cuprinde 12 luni) Artistul a primit un premiu , în 1984 , din partea preşedintelui american Ronald Reagan , pentru „sprijinul acordat celor care luptau cu alcoolul şi drogurile”

, în , , pentru „sprijinul acordat celor care luptau cu alcoolul şi drogurile” Cântăreţul avea mai multe porecle : „Jacko”, „Wacko Jacko”, „The King of Pop” sau „MJ”; prietenii apropiaţi îi spuneau Smelly

: „Jacko”, „Wacko Jacko”, „The King of Pop” sau „MJ”; Un francez, fan obsedat , s-a sinucis în 1984 , deoarece mama respectivului nu i-a dat voie să îşi facă operaţii estetice ca să-i semene lui Michael

, ca să-i semene lui Michael MC Hammer l-a provocat la un duel dansant; Jackson i-a răspuns: „Ți-am văzut videoclipurile şi fiecare mişcare pe care o foloseşti este (pre)luată de la mine”; mișcarea de dans „moonwalk” este inspirată din coregrafia mimului Marcel Marceau

l-a provocat la un duel dansant; Jackson i-a răspuns: „Ți-am văzut videoclipurile şi fiecare mişcare pe care o foloseşti este (pre)luată de la mine”; mișcarea de dans „moonwalk” este inspirată din coregrafia mimului Marcel Marceau Lui Michael Jackson i-a fost conferit un titlu regal în Africa de Vest , de către locuitorii din Gabon (în 1992)

, de către locuitorii din Gabon (în 1992) Actorul din seria „Singur acasă”, Macaulay Culkin , rămâne naşul a doi dintre copiii (Paris şi Prince Michael) lui Jackson

, (Paris şi Prince Michael) În anul 1999, a cumpărat – cu 1,5 milioane de dolari – Oscarul acordat lui David O. Selznick, pentru filmul „Gone With The Wind”

MJ iubea, cu nesaț, copacii; majoritatea melodiilor a compus-o în timp ce se odihnea sub copacul său preferat (alintat „Giving Tree”) din Neverland

Vila închiriată (în Los Angeles), unde locuia artistul în clipa trecerii la veșnicie, i-a aparținut lui Sean Connery.

[1] Primii ani din viața celui de-al șaptelea copil al familiei originare din Indiana (Illinois) au fost marcați de bătăi neîndurătoare. Tatăl său avea un singur „vis”: să-și facă un nume și să dobândească o avere considerabilă pe spinarea copiilor. Michael a suportat, cu greu, „corecțiile”. Fără să se gândească la repercusiuni, Joe Jackson s-a purtat ca un tiran, distrugându-și, fizic și psihic, copiii, pe care-i ținea ore în șir la repetiții…

[2] Grup muzical alcătuit din frații Jackie, Tito și Jermaine…

[3] Trupa a concertat în cluburile și locurile cunoscute din Vestul mijlociu al S.U.A., unde deschidea, adesea, reprezentațiile de striptease…

[4] Viața personală a lui Michael Jackson a generat numeroase controverse. Înfățișarea lui a suferit modificări încă din anii ’70 ai secolului al XX-lea, devenind tot mai alb datorită bolii de care suferea, vitiligo. A fost căsătorit de două ori și rămâne, în memoria colectivă, ca tatăl a trei copii, provocând mai multe discuții în legătură cu creșterea lor.

[5] La casa închiriată din Holmby Hills/Los Angeles…

[6] Nu se cunoaște, încă, locul exact al înmormântării.