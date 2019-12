„Joe” Cocker: „În sufletul meu, sunt blând”

Născut (20 mai 1944) în localitatea britanică Sheffield (de fapt, Crookes/West Riding of Yorkshire), într-o familie de funcţionari, mutat în Statele Unite ale Americii înainte să împlinească vârsta de 30 de ani, John Robert „Joe” Cocker s-a întipărit/este recunoscut în conştiinţa noastră prin vocea specifică și versatilă, cu un timbru inconfundabil de bariton-bas, prin mișcările scenice energice.

Adoptase numele de scenă „Joe” de la un joc din copilărie, denumit „Cowboy Joe”, sau, potrivit unor declaraţii ale membrilor familiei sale, de la numele unui spălător de geamuri din cartierul în care locuia. În adolescenţă, l-au influenţat Ray Charles şi Lonnie Donegan. A susţinut primul său concert cu public la vârsta de 12 ani, alături de Victor, fratele său mai mare, care l-a invitat să urce pe scenă alături de trupa sa. În 1960, alături de trei buni prieteni, a înfiinţat primul său grup „The Cavaliers”; trupa s-a destrămat după un an, Joe a părăsit şcoala pentru a deveni ucenic instalator şi a practicat această meserie în paralel cu cariera muzicală. În anii ’60 ai secolului al XX-lea, a cântat în numeroase cluburi şi baruri din Sheffield, înainte de a dobândi statutul de star internaţional cu o versiune proprie a unei piese a trupei „The Beatles”, „With A Little Help from my Friends”, care a ajuns pe primul loc în topul britanic în 1968. Respectivul cover a devenit tema muzicală a serialului de televiziune „The Wonder Years”.

Joe Cocker a fost unul dintre artiştii invitaţi să susţină un recital (1969) în cuprinsul Festivalului „Woodstock”.

Cântecul său din 1975, „You Are So Beautiful”, a ajuns pe locul al cincilea în topul american.

Cântăreţ și muzician de rock și de blues, a realizat 40 de albume. Faimos pentru „You can leave your hat on” sau „Unchain My Heart”, Cocker rămâne celebru şi pentru coverul Beatles „With A Little Help From My Friends”.

A fost distins cu Premiul Grammy (anul 1983, pentru melodia „Up Where We Belong”, interpretată în duet cu Jennifer Warnes).

În 1993 a fost nominalizat pentru premiul „Brit Award” (Cel mai bun britanic, conform „Best British Male”); în 2007, i-a fost conferită o placă de bronz, cunoscută ca Sheffield Legends (din orașul său natal).

În 2008, într-o ceremonie la Buckingham Palace, contribuțiile sale aduse muzicii au fost recunoscute de regina Elisabeta a II-a, prin conferirea aşa-numitului Order of the British Empire.

Joe Cocker figura pe locul 97 din 100 în lista publicată de revista Rolling Stone (The 100 greatest singers list).

*

În 1963, conturase relația cu Eileen Webster, nativă a orașului Sheffield; s-au separat în 1976. În 1978, Cocker, s-a mutat pe o proprietate de tip ranch (din localitatea Santa Barbara, California), deținută de Jane Fonda; Pamela Baker, administratorul unor proprietăți din zonă și susținătoare ferventă a lui Cocker, o convinsese pe cunoscuta actriță americană să-i închirieze proprietatea sa cântărețului englez; Baker și Cocker au început o relație de lungă durată, pentru ca apoi să se căsătorească (11 octombrie 1987); au locuit şi la reședința lor de tip ranch, cunoscută drept „Mad Dog Ranch”, din localitatea Crawford, statul Colorado, acolo unde artistul şi-a încheiat socotelile (22 decembrie 2014) cu lumea cunoscută de noi…